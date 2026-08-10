La suerte de la fea cumple 10 años: "Como hubo un solo Shakespeare, habrá un solo Mauricio Kartun"

La suerte de la fea cumple 10 años: los secretos de uno de los éxitos más longevos de Mauricio Kartun.

La suerte de la fea, de Mauricio Kartun, cumple 10 años y los celebra con una nueva temporada de siete únicas funciones en Timbre 4. La historia de un espectáculo que logró instalarse como un clásico de la cartelera porteña y que propone una reflexión tragicómica acerca del deseo, la soledad y el valor de la belleza.

A comienzos del siglo XX eran frecuentes en Buenos Aires los bares con atracciones. Un público mayormente masculino que bebía en los reservados escuchando –pero sobre todo mirando- a aquellas singulares Orquestas de señoritas. Mujeres jóvenes y atractivas con ropas sensuales que se movían a la cadencia de su propia música. Exponían allí, en pequeños escenarios como vidrieras su gracia y belleza, pero no tocaban en realidad, hacían sólo el remedo, pura mímica sensual de ejecución. Las intérpretes auténticas, músicas con talento y solvencia, pero sin la edad o los atributos de belleza necesarios, tocaban escondidas tras los telones o en el foso, ejecutando cada uno de esos instrumentos que ellas, las figurantas, las hermosas, simulaban tocar. "Esta es la historia de una de esas feas. Y de su suerte", adelanta la sinopsis de la obra que desde su estreno en 2016 se ganó al público argentino.

Luciana Dulitzky en La suerte de la fea, de Mauricio Kartun.

"El primer abordaje con el texto fue muy impactante porque lo leí con el cuerpo y sentí que hablaba por mi abuela, por tantas mujeres, algunas que conocí y otras que intuyo. Lo que me conectó con este material fue la enorme cantidad de capas que tiene, como toda la obra de Mauricio Kartun. El texto me resonó desde el valor de ser excluido y desde la idea de no pertenecer o no cumplir con un ideal de belleza. Me interesó explorar eso", reveló la actriz Luciana Dulitzky, protagonista de la obra, en diálogo con El Destape. Un vestido sobrepuesto por encima de otro, una botella de anís, un disco y una vitrola son los poquísimos elementos presentes en escena; el centro de la acción pasa por su cuerpo en movimento: "Es lo único que tengo. Y la evocación de personajes. La gestualidad cobra una importancia fundamental".

La suerte de la fea aborda la historia de una violista de orquesta de señoritas en la Buenos Aires de los años 30, que dotada de un talento notable pero huérfana de una belleza hegemónica, es condenada a musicalizar la hermosura y gracia ajena desde las sombras del foso de la orquesta, mientras una figuranta se luce en su lugar. "(El autor) Tiene un estilo absolutamente particular, único, y no creo que pueda haber otro así. Como hubo un solo Shakespeare, habrá un solo Kartun", afirmó Dulitzky, quien también es parte del elenco de Baco Polaco (la más reciente creación de Mauricio Kartun), presentada en el Teatro Sarmiento.

Luciana Dulitzky en La suerte de la fea, de Mauricio Kartun.

La suerte de la fea: funciones y dónde ver la obra de Mauricio Kartun

Funciones: jueves a las 20.30hs.

Dónde: Timbre 4 (México 3554).

Entradas: $25.000 /dtos a estud, jub y grupos.