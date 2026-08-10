El testimonio de la abogada de Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido en Estados Unidos: "Estaba en una celda con otras 68 personas"

La abogada de Matías Pourrain, el futbolista argentino que el pasado viernes 7 de agosto fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, reveló duros detalles acerca de su actual situación. En una entrevista durante el programa "Habrá Consecuencias" en El Destape Radio, Regina Borges habló sobre las pésimas condiciones en las que el jugador de 34 años estuvo demorado en estos últimos días: "Matías estaba en una celda con otras 68 personas, que salieron de la cárcel por homicidio y estupro. Estaba durmiendo sentado en el piso. Estuvo 72 horas ahí".

"Matías califica para la fianza y ya tengo una moción para solicitarla, estoy esperando que abra hoy la corte para pedir una audiencia", añadió Borges. Además, descartó una posible intervención del Estado en su caso: "No hay mucho que la Embajada Argentina pueda hacer. ICE es una locura porque no sueltan nadie. Hay personas con cáncer que están muriendo. Porque tenés una orden de Trump de detener 3000 personas por día".

"Portación de cara": qué dijo la abogada del caso de Matías Pourrain

La abogada de Pourrain, quien fue detenido cuando se encontraba en el aeropuerto de Miami junto a su equipo para emprender un viaje a Los Angeles, también expresó su preocupación por las políticas migratorias adoptadas por la gestión de Donald Trump en el país norteamericano. "Vos caminas por las calles de Estados Unidos y podes terminar en la cárcel por portación de cara. Si la persona tiene un apellido hispano, lo paran, sin que esté haciendo ningún delito", dijo.

Por su parte, el Lyon FC, su actual club con el que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), comenzó una campaña en redes sociales para colaborar con su liberación. "Hoy continúa bajo custodia de ICE mientras su abogada trabaja para conseguir su liberación y garantizar que todos sus derechos sean respetados. Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean", expresó la institución.

Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido en EEUU

Matías Pourrain es un futbolista argentino que desarrolló buena parte de su carrera en Estados Unidos. Sus primeros pasos los dio en el Club Real Pilar, institución con la que llegó a disputar la Copa Argentina y fue protagonista de una de las grandes sorpresas del torneo.

En 2019, Pourrain formó parte del equipo que consiguió un histórico triunfo frente a Vélez. Aquel partido significó uno de los momentos más destacados de su etapa en el fútbol argentino y, meses después, tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para continuar con su carrera.

Una vez instalado en ese país, pasó por distintos equipos y competencias. Entre ellos aparecen Miami Beach FC y Miami City, mientras que actualmente integra el plantel del Club de Lyon FC, de Florida. Además, el argentino tuvo participación en la Baller League, una competencia de fútbol reducido que ganó notoriedad en los últimos años.

La radicalización de ICE que pone en alerta a los migrantes

La abogada de Matías Pourrain, que se especializa en temas migratorios, señaló a El Destape que el caso del argentino forma parte de un recambio que hubo en la política interna de ICE en los últimos años.

“Antes, en las administraciones anteriores, en casos como el de Matías, que no tiene ningún delito, que no tiene ningún antecedente, ya lo habrían soltado. Pero ahora esta nueva administración quiere agrandar los números de detenidos”, explicó Borges, quien además afirmó que la fuerza comenzó a usar herramientas de Inteligencia Artificial “para ver quién violó Visas o documentación especial”.