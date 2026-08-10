Comienza selección del jurado para juicio contra acusado del asesinato de Tupac Shakur en 1996

Por Erica Stapleton y ​Steve Gorman

LAS VEGAS, EEUU. 10 ago (Reuters) - El lunes comenzó la selección del jurado en el juicio por asesinato contra ‌un exlíder de una ‌banda callejera acusado de planear el tiroteo desde un vehículo en marcha que acabó con la vida de la estrella del hip-hop Tupac Shakur hace tres décadas en Las Vegas, un crimen que se convirtió en un hito en la historia de la música rap.

Duane "Keffe D" Davis, de 63 años, está acusado ​en el condado ⁠de Clark, Nevada, de un único cargo de asesinato con ‌arma mortal. Se ha declarado inocente.

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Davis está acusado ⁠de liderar a un grupo de ⁠hombres para asesinar a Shakur, de 25 años, uno de los artistas más influyentes y con mayor éxito comercial del rap, en ⁠un tiroteo ocurrido en 1996 cerca del Strip de ​Las Vegas. Si es declarado culpable, se ‌enfrenta a una posible cadena perpetua ‌sin posibilidad de libertad condicional.

La selección del jurado podría durar ⁠varios días. El lunes se citó ante el tribunal a unos 75 posibles jurados para interrogarlos sobre su capacidad para actuar de forma justa e imparcial.

El asesinato de Shakur acentuó ​la imagen ‌de violencia que impregnaba la cultura hip-hop durante la edad de oro del "gangsta rap", avivando la infame rivalidad entre la musica callejera entre las costas Este y Oeste.

La policía dijo, tras la detención de Davis en ⁠2023, que era un sospechoso desde hacía tiempo, pero que los investigadores carecían de pruebas suficientes para imputarle hasta que él empezó a implicarse en declaraciones públicas. Se prevé que el juicio, presidido por la jueza Carli Kierny, dure hasta cinco semanas en Las Vegas.

Podría contar con el testimonio del cofundador de Death Row Records, Marion "Suge" Knight, ‌un antiguo magnate del rap que estaba con Shakur la noche en que fue asesinado y que actualmente cumple una condena de 28 años de prisión por un delito de homicidio voluntario no relacionado con este caso.

William Lesane, quien afirmó ser primo de Shakur, ‌dijo a la prensa a las puertas de la sala del tribunal que el juicio era la culminación de 30 años de dolor ‌y trauma para ⁠su familia. "Esperemos que se revele alguna información nueva. Y, lo que es más importante, que se ​acuse y condene a la persona adecuada por el asesinato de Tupac".

(Reporte adicional y escrito por Steve Gorman en Los Ángeles y Jack Queen en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)