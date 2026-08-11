Ver la Copa Sudamericana en vivo por Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

La Copa Sudamericana entra en sus etapas decisivas y despierta el interés de millones de hinchas en toda la región. Ante la alta demanda de transmisiones, muchos usuarios recurren a páginas web no autorizadas para seguir los partidos en directo. Sin embargo, acceder a estas plataformas no oficiales implica peligros de seguridad digital y legales que perjudican la experiencia de los espectadores y la protección de sus datos.

Páginas ilegales: una amenaza latente para la seguridad del usuario

Plataformas como Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre prometen retransmisiones gratuitas, pero representan un riesgo significativo. Estos sitios piratas operan al margen de la ley e infringen los derechos de propiedad intelectual de las cadenas oficiales. Además, exponen a los internautas a constantes ventanas emergentes, scripts maliciosos y estafas de ingeniería social.

Al ingresar a estas páginas, los usuarios quedan vulnerables a infecciones por malware, la instalación no deseada de software espía e incluso el robo de información bancaria o credenciales personales. Asimismo, este tipo de servicios clandestinos suele sufrir bloqueos judiciales frecuentes y bloqueos de dominios por parte de las autoridades, lo que interrumpe abruptamente la emisión del partido en cualquier instante.

Lanús, campeón actual de la Copa Sudamericana. (Crédito de foto: Club Atlético Lanús)

¿Dónde ver la Copa Sudamericana de forma legal y segura?

Para disfrutar de todos los partidos de la Copa Sudamericana con excelente calidad de imagen, sin cortes ni riesgos informáticos, existen canales oficiales y plataformas de streaming que cuentan con la licencia exclusiva de Conmebol.

En la televisión paga, los encuentros se transmiten a través de las señales de ESPN y DSports (DirecTV Sports). En el entorno digital, la cobertura online completa se encuentra disponible a través de Disney+ (mediante su catálogo de contenidos deportivos de ESPN) y la plataforma DGO. Además, los usuarios de cableoperadores tradicionales pueden acceder a las señales en vivo mediante aplicaciones oficiales como Flow y Telecentro Play.

Optar por las vías legítimas para ver los encuentros deportivos, no solo garantiza la máxima seguridad para los dispositivos y la información personal, sino que también respalda el crecimiento del fútbol continental.