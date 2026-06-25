El Senado sesiona en medio de la interna por la interpelación a Adorni

El presidente Javier Milei arribará este jueves a Madrid para presentarse por sexta vez en España desde que comenzó su mandato, en diciembre de 2023.



El jefe de Estado viajó acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará a la delegación directamente de Panamá. En cambio, no será de la partida la secretaria general Karina Milei, informaron fuentes oficiales.