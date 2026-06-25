Comenzó una semana clave en el gobierno de Javier Milei en medio de la tensión política en torno a Manuel Adorni que se profundiza en el Congreso. En este escenario, el oficialismo logró contener la crisis y ganar tiempo hasta el próximo informe de gestión en el Senado y también el Diputados donde la oposición quiere adelantar con la moción de censura pero los libertarios buscan blindarla. En este marco, asumió el nuevo vocero presidencial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Senado sesiona en medio de la interna por la interpelación a Adorni
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 7 minutos
Super Rigi: uno por uno, los diputados que votaron a favor y en contra
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias con 130 votos a favor y 106 en contra. El proyecto será debatido en el Senado.
Hace 1 hora
Tras blindarlo en Diputados, el PRO ahora quiere interpelar a Adorni en el Senado
Es la primera vez que los aliados de Javier Milei formalizan un pedido de interpelación que podría terminar en la remoción del jefe de Gabinete. Se conoce después de que el PRO y la UCR ayudaran a que se cayera la sesión del martes en la que se iba a votar citarlo. La oposición advirtió que el oficialismo hizo cambio de último momento y harán falta dos tercios para que se apruebe la iniciativa.
Mientras se niegan a apoyar una interpelación y moción de censura a Manuiel Adorni en la Cámara de Diputados, el PRO ahora presentó un pedido formal para que asista al Senado el próximo 2 de julio a dar explicaciones por sus "inconsistencias" y "falsedades reconocidas" para justificar su patrimonio durante sus últimas declaraciones juradas y manifestaciones públicas.
Hace 2 horas
Diputados aprobó el Super RIGI, el pago a "buitres" y un nuevo salvataje a Adorni
La Cámara baja dio media sanción al proyecto para incentivar inversiones y la autorización para desembolsar U$S 171 millones a acreedores externos. En coordinación con bloques afines a la Casa Rosada, rechazaron dos intentos de interpelar al jefe de Gabinete.
A pedir de La Libertad Avanza (LLA), y con ayuda de sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto denominado "super RIGI" y la autorización del pago a dos fondos buitres por un total de U$S 171 millones. Además, volvieron a blindar a Manuel Adorni, rechazando dos pedidos para tratar la interpelación al Jefe de Gabinete, que le mintió al Congreso respecto a su incremento patrimonial.
Hace 3 horas
Milei vuelve a viajar a España
El presidente Javier Milei arribará este jueves a Madrid para presentarse por sexta vez en España desde que comenzó su mandato, en diciembre de 2023.
El jefe de Estado viajó acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará a la delegación directamente de Panamá. En cambio, no será de la partida la secretaria general Karina Milei, informaron fuentes oficiales.
Hace 7 horas
Un crecimiento muy raro
Hace 7 horas
La jubilación encontró un techo: el bono se licúa y frena la recuperación de los haberes
Un informe privado estimó que el refuerzo previsional perderá 58% de su valor real hacia 2027. Aun con menor inflación, los ingresos de quienes cobran la mínima quedarían lejos de los niveles previos a la crisis.
Hace 8 horas
Súper RIGI: alto costo fiscal y sin garantías de empleo local
El texto que trató el Congreso otorga amplias exenciones fiscales a los eventuales proyectos adheridos, mientras que introduce una aclaración clave que perjudica a proveedores locales.
Hace 8 horas
Milei se sumó Pax Silica, la alianza de EE.UU. para disputarle a China la era de la IA
El Gobierno de Javier Milei se sumará a la iniciativa impulsada por Estados Unidos para asegurar cadenas de suministro estratégicas para la inteligencia artificial. El proyecto busca reducir la dependencia de China en minerales críticos, semiconductores, energía e infraestructura tecnológica.
Hace 9 horas
Narcoescándalo: una por una, todas las pruebas por las que citan a Espert a indagatoria
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, convocó al exdiputado libertario a indagatoria para el próximo martes en la causa en que se lo investiga por lavado de activos. Audios de voz, archivos digitales e información bancaria, entre otros documentos, comprometen al economista que recibió al menos 200 mil dólares de Fred Machado y ocultó su origen. La pesquisa, que realizó el fiscal Fernando Domínguez, expone las maniobras del “Profe Espert” para darle apariencia de licitud a dinero no declarado. Todas las pruebas.
Hace 11 horas
En una sesión clave, Milei busca avanzar con su plan de saqueo a los recursos naturales
Este jueves el Senado buscará darle media sanción al proyecto denominado "inviolabilidad de la propiedad privada". Un día antes, organizaciones sociales, ambientales, y científicas realizaron una conferencia de prensa para denunciar el saqueo de los recursos naturales.
Hace 12 horas
Argentina consumió USD 2.400 millones más de lo que produjo en tres meses de 2026
Los argentinos tenían acumulados 499.098 millones de dólares al término del primer trimestre, unos 322 millones más que los registrados en el cuarto trimestre de 2025. La deuda total del país, entre el Gobierno y las empresas o instituciones financieras, supera los 321.000 millones de dólares, según datos del Indec.
Hace 14 horas
Entre el apoyo y los reclamos a Milei, gobernadores radicales se reúnen en Corrientes
Valdés, Zdero y Pullaro se juntan en la capital chaqueña para consolidar un frente regional frente a las medidas de la Casa Rosada. Pese a la baja de coparticipación, los gobernadores le pidieron a sus legisladores que salven a Adorni.
Hace 14 horas
Uno por uno, quiénes son los diputados que aprobaron el pago a fondos buitre
La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bancas provinciales apoyaron la iniciativa que desembolsa US$ 171 millones para grupos que tenían títulos de deuda defaulteada de la crisis de 2001. Qué legisladores votaron a favor.
Hace 14 horas
Tasas impagables: la llamativa explicación de Caputo sobre la morosidad
El ministro de Economía aseguró que los préstamos siguen siendo caros porque los bancos trasladan el costo de la mora al conjunto de los clientes. Al revés de lo que sucede, donde la suba de las tasas tornó impagables los créditos.
Hace 14 horas
Crisis en el Conicet: advierten que 379 científicos podrían ser despedidos
Los trabajadores del Conicet convocaron a una movilización al Polo Científico para el próximo primero de julio.
Hace 15 horas
Un lavado de cara: el Gobierno abandona "el método Adorni" para mejorar su imagen
En Casa Rosada reconocieron que el "método Adorni", el de la confrontación y la chicana, fracasó. Por eso, ahora apuestan a "otra impronta" y una "profesionalización" de la comunicación en el Gobierno.