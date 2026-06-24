Argentina consumió 2.400 millones de dólares más de lo que produjo en tres meses de 2026

La dolarización de la economía argentina se incrementó en 322 millones en los tres primeros meses del año hasta alcanzar un volumen de casi medio billón de dólares, según el informe de Balanza de Pagos elaborado por el Indec, que determinó que en ese período la economía argentina consumió 2.398 millones más de las divisas que generó.

El informe Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa determinó que en el primer trimestre la balanza de pagos, es decir la diferencia entre las divisas que se generaron y las que se gastaron, alcanzó un déficit de 1.651 millones de dólares en la cuenta corriente y de 2.398 millones en la cuenta financiera.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También que los argentinos tienen activos financieros por 499.098 millones de dólares, 322 millones más que los registrados en el cuarto trimestre de 2025, y pasivos por 472.854 millones de dólares, lo que implicó un incremento de USD 21.124 millones respecto del trimestre anterior.

Esa diferencia pone al país como acreedor neto aunque los activos pertenecen mayoritariamente a las empresas y personas y más de la mitad de los pasivos es la deuda externa del sector público, que asume el conjunto de la sociedad argentina a través del pago de los impuestos.

Según datos de la consultora 1816, sobre datos previos, la mitad de los activos es “dinero en el colchón” es decir efectivo fuera del sistema financiero, ya sea en cajas de seguridad o en sus propios domicilios, un 10% son depósitos en el exterior y 40% activos fuera del sistema, como propiedades en el exterior.

El Fondo Monetario Internacional, en tanto, estimó que los argentinos tienen cerca de 250 millones de dólares en efectivo y depósitos fuera del sistema financiero local, el segundo país en tenencia de dólares después de Rusia.

Las cifras del Indec suelen diferir de las estadísticas que maneja el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, por lo que no son comparables sino complementarias para el análisis de los flujos de capitales.

El Indec estimó que los pasivos externos, a valor de mercado, alcanzan a 472.854 millones, que se incrementó por la suba en los pasivos de inversión directa. También el Banco Central y el Gobierno general incrementaron sus pasivos externos en 2.338 millones y 1.897 millones, respectivamente.

Para el caso del Gobierno, el incremento de los pasivos externos se debió, principalmente, a lo registrado en inversión de cartera (emisión de títulos públicos) por 2.390 millones, levemente compensado por la caída en otra inversión por 811 millones.

De la totalidad de los pasivos externos estimados al final del período, 54,3% correspondió a otros sectores, 34,5% al gobierno general, y 7,4% al Banco Central. Por su parte, las sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central, registraron una participación de menor magnitud, con 3,8% (ver cuadro 16 de la serie histórica.

En el caso de la deuda externa, la estimó a valor nominal en 321.783 millones de dólares, el 53,4% integrada por 174.579 millones del Gobierno Nacional (74.630 millones en títulos de la deuda y 99.949 millones en préstamos) y el 10,8% por el Banco Central (6.881 millones de Derechos especiales de giro, la moneda del FMI, 1.202 millones por títulos de deuda y 26.670 millones por préstamos).

Durante el primer trimestre de 2026, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de 1.651 millones, que se explicó por los saldos negativos en la balanza de servicios, de USD 4.028 millones y en el ingreso primario, de 4.676 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance comercial de bienes, de 6.339 millones, y en el ingreso secundario, de 714 millones.

El déficit del trimestre es menor al estimado para el mismo período de 2025, cuando la cuenta corriente registró un saldo negativo de USD 5.158 millones. La reducción se explicó, principalmente, por el aumento de las exportaciones de bienes, de 3.214 millones; un menor déficit en la cuenta de servicios, de USD 532 millones; y una caída en las importaciones de bienes, de 1.066 millones.

Como resultado de la balanza de pagos, en el primer trimestre de 2026, la economía argentina registró un nivel de endeudamiento neto de 1.587 millones que se utilizaron para financiar el mayor gasto sobre los ingresos.