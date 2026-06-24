El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó las elevadas tasas de interés que cobran actualmente los bancos al nivel de morosidad existente en el sistema financiero y sostuvo que ese costo termina siendo afrontado por todos los usuarios del crédito. Lo hizo durante su exposición en el Coloquio de Acceso a la Vivienda organizado por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la exposición BATEV, donde además volvió a defender la utilización de dólares para financiar créditos hipotecarios, infraestructura y desarrollos inmobiliarios. Lo que muestra la evidencia es que la morosidad creció al ritmo de las tasas, que volvió impagables los compromisos, y no al revés.

El crecimiento de los préstamos convive con tasas de interés que continúan siendo elevadas para buena parte de las familias y empresas, particularmente en un contexto de ingresos que todavía muestran dificultades para recuperar el terreno perdido durante los últimos años. Caputo reconoció esa situación y señaló que las tasas siguen lejos de niveles compatibles con una expansión sostenida del financiamiento. "Las tasas van a ir bajando, pero son altas", afirmó ante empresarios y desarrolladores inmobiliarios.

La explicación que ofreció para justificar ese nivel de tasas puso el foco sobre la calidad de la cartera crediticia de los bancos. Según el ministro, el problema no radica únicamente en cuestiones monetarias o macroeconómicas sino también en el costo que genera la morosidad. "Las tasas están altas porque la mora es alta y la estamos pagando entre todos. Cuando se normalice, debería bajar", sostuvo.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la explicación predominante sobre las tasas de interés estuvo asociada a la necesidad de consolidar la desinflación y estabilizar la economía. Esta vez, Caputo apuntó directamente a la calidad de los créditos y a las dificultades de pago que enfrentan algunos deudores.

Los datos del sistema financiero muestran que, si bien los niveles de mora permanecen relativamente bajos en comparación con otras crisis argentinas, comenzaron a registrar incrementos en algunos segmentos durante los últimos meses. Diversos informes bancarios vienen señalando un deterioro en los préstamos vinculados al consumo, especialmente en tarjetas de crédito y financiamiento personal, producto del debilitamiento de los ingresos reales y de la desaceleración económica observada durante gran parte de 2024 y comienzos de 2025.

En ese marco, el ministro insistió en que la recuperación económica requiere una expansión más profunda del crédito. "Lo que mueve las economías es el crédito y eso es lo que tiene que volver", afirmó.

Desde hace meses el equipo económico viene señalando que uno de los principales objetivos de la segunda etapa del programa es profundizar la intermediación financiera y aumentar el peso del crédito sobre el Producto Bruto Interno. Argentina exhibe uno de los niveles de financiamiento privado más bajos de América Latina, una situación que limita tanto el acceso a la vivienda como la inversión productiva.

Caputo aprovechó el encuentro para plantear una propuesta concreta a bancos y desarrolladores. Les sugirió constituir fondos inmobiliarios de mayor escala que puedan ser complementados con financiamiento de organismos multilaterales. "Júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o desarrolladoras. Si ustedes hacen eso, yo puedo probablemente conseguir duplicar o cuadruplicar eso con plata de organismos multilaterales", explicó.

Incluso fue más allá y dejó abierta la posibilidad de una participación estatal indirecta. "Podríamos hacer una especie de sociedad público-privada, pero además con el aval de organismos multilaterales", señaló. La propuesta aparece en un contexto en el que el Gobierno promueve una reducción significativa de la obra pública tradicional mientras busca mecanismos alternativos para financiar infraestructura y desarrollos habitacionales.

Pero el aspecto más llamativo de la intervención del ministro volvió a estar vinculado con los dólares. Al igual que en otras oportunidades, Caputo insistió en la necesidad de movilizar los ahorros que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. El funcionario vinculó esa posibilidad con el proyecto de ley conocido como "Inocencia Fiscal", una iniciativa que el Gobierno impulsa para flexibilizar controles patrimoniales y facilitar la utilización de fondos no declarados. Según el ministro, la medida permitirá atraer una masa importante de recursos que hoy permanece fuera del circuito financiero formal.

Caputo intentó responder a esa preocupación señalando que las tasas en moneda estadounidense son considerablemente más bajas que las ofrecidas en pesos. "Si les pagan 2 por ciento, no alcanza. Pero si les dicen que pueden invertir en un fondo hipotecario o en un fondo de infraestructura y obtener 8 o 9 por ciento, pasa a ser una oportunidad", explicó.

La referencia remite a una discusión recurrente de la economía argentina. Cada vez que se expandió el crédito en dólares hacia sectores cuyos ingresos estaban denominados en pesos, surgieron riesgos asociados a eventuales devaluaciones. La crisis hipotecaria posterior a la salida de la convertibilidad y las dificultades que enfrentaron empresas endeudadas en moneda extranjera durante distintos episodios cambiarios forman parte de esa experiencia. "Lo que hace la diferencia es que en Estados Unidos por tener trabajo hay crédito", afirmó.