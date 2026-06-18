Luis Caputo y Frigerio firmaron un acuerdo de traspaso de inmuebles

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmaron este jueves un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), para transferir inmuebles del ex PRO.CRE.AR a Entre Ríos.

"A partir de este acuerdo, la Nación transferirá inmuebles del ex PRO.CRE.AR a Entre Ríos y la provincia reconocerá el valor tasado. Además, se reconocerá una deuda a la provincia relacionada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo de deuda de un anterior convenio adeudado", informó el funcionario nacional a través de su cuenta de X. Y agregó: "Seguimos trabajando junto a los gobernadores para ordenar la situación financiera entre las jurisdicciones y avanzar en una nueva relación fiscal federal".

Más temprano, el Gobierno dispuso una nueva asistencia financiera para provincias. A través del Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía a ampliar el anticipo financiero de la coparticipación otorgado a Entre Ríos y a conceder adelantos similares a Jujuy y Santa Fe.

Según el texto, las tres provincias atraviesan “dificultades financieras transitorias” que les impiden atender compromisos urgentes vinculados con la ejecución de sus presupuestos y la amortización de deudas. El decreto establece que Entre Ríos recibirá una ampliación de hasta $ 400.000 millones del anticipo financiero que ya había sido otorgado mediante el Decreto 922/2025.

Aquella asistencia inicial había sido de hasta $ 220.000 millones y fue desembolsada en su totalidad durante enero de este año. Entre Ríos ya devolvió la mitad, según indicaron fuentes cercanas a Frigerio a la agencia NA.

Por el boom energético, las exportaciones de mayo fueron récord histórico

El comercio exterior fue sostenido nuevamente por el boom petrolero de Vaca Muerta. Las exportaciones alcanzaron los 9.537 millones de dólares y marcaron el nivel mensual más alto registrado hasta el momento, impulsadas en gran medida por el crecimiento del complejo energético. Con importaciones por 6.033 millones de dólares, el saldo comercial dejó un superávit de 3.504 millones, también récord para un mes y el trigésimo resultado positivo consecutivo.

Los datos muestran una combinación de aumento en las ventas externas con una nueva reducción del volumen importado. El intercambio comercial totalizó 15.570 millones de dólares y registró una mejora interanual de 14,6 por ciento. Sin embargo, detrás del resultado agregado aparecen motores diferenciados: mientras las exportaciones crecieron por mayores cantidades y mejores precios internacionales, las importaciones volvieron a reducirse principalmente por una caída en el volumen adquirido.

Según el informe de intercambio comercial, las exportaciones aumentaron 34,4 por ciento respecto de mayo de 2025. El incremento representó 2.442 millones de dólares adicionales y respondió tanto al aumento de las cantidades exportadas, que avanzaron 18,1 por ciento, como a una mejora de 13,9 por ciento en los precios.

La composición del crecimiento permite observar el peso creciente del sector energético dentro del esquema exportador. El rubro combustibles y energía fue el que mostró la mayor expansión y alcanzó ventas externas por 1.745 millones de dólares, un valor histórico para la categoría. El incremento interanual fue de 1.091 millones de dólares, equivalente a una suba de 167,1 por ciento. De acuerdo con el informe oficial, ese desempeño estuvo explicado “principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes”. En el mismo período, las cantidades exportadas del rubro crecieron 78,5 por ciento y los precios avanzaron 49,9 por ciento.

Con información de Noticias Argentinas