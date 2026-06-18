Por el boom energético, las exportaciones de mayo fueron récord histórico

El comercio exterior fue sostenido nuevamente por el boom petrolero de Vaca Muerta. Las exportaciones alcanzaron los 9.537 millones de dólares y marcaron el nivel mensual más alto registrado hasta el momento, impulsadas en gran medida por el crecimiento del complejo energético. Con importaciones por 6.033 millones de dólares, el saldo comercial dejó un superávit de 3.504 millones, también récord para un mes y el trigésimo resultado positivo consecutivo.

Los datos muestran una combinación de aumento en las ventas externas con una nueva reducción del volumen importado. El intercambio comercial totalizó 15.570 millones de dólares y registró una mejora interanual de 14,6 por ciento. Sin embargo, detrás del resultado agregado aparecen motores diferenciados: mientras las exportaciones crecieron por mayores cantidades y mejores precios internacionales, las importaciones volvieron a reducirse principalmente por una caída en el volumen adquirido.

Según el informe de intercambio comercial, las exportaciones aumentaron 34,4 por ciento respecto de mayo de 2025. El incremento representó 2.442 millones de dólares adicionales y respondió tanto al aumento de las cantidades exportadas, que avanzaron 18,1 por ciento, como a una mejora de 13,9 por ciento en los precios.

La composición del crecimiento permite observar el peso creciente del sector energético dentro del esquema exportador. El rubro combustibles y energía fue el que mostró la mayor expansión y alcanzó ventas externas por 1.745 millones de dólares, un valor histórico para la categoría. El incremento interanual fue de 1.091 millones de dólares, equivalente a una suba de 167,1 por ciento.

De acuerdo con el informe oficial, ese desempeño estuvo explicado “principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes”. En el mismo período, las cantidades exportadas del rubro crecieron 78,5 por ciento y los precios avanzaron 49,9 por ciento.

El resultado consolida una tendencia que comenzó a ganar peso durante los últimos años con el desarrollo de la producción hidrocarburífera orientada al mercado externo y con mayores volúmenes disponibles para exportación. La energía pasó de representar un componente históricamente deficitario del comercio exterior argentino a convertirse en una de las principales fuentes de generación de divisas. El desempeño energético fue acompañado por mejoras en el resto de los grandes rubros exportadores, aunque con magnitudes menores.

Los productos primarios registraron un crecimiento de 22,5 por ciento y sumaron 448 millones de dólares adicionales respecto del mismo mes del año anterior. Dentro de este grupo, el principal aporte correspondió a semillas y frutos oleaginosos, que explicaron 258 millones del aumento. Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron exportaciones por 2.992 millones de dólares y crecieron 20,5 por ciento interanual. El informe señala que el aumento estuvo impulsado, “en orden de importancia, por mayores ventas de grasas y aceites; carnes y sus preparados; y residuos y desperdicios de la industria alimentaria”. En este segmento, los precios subieron 10,5 por ciento y las cantidades exportadas avanzaron 9,1 por ciento.

También crecieron las manufacturas de origen industrial, que registraron una mejora de 20,1 por ciento frente a mayo del año pasado. En este caso, el incremento estuvo asociado tanto a precios como a cantidades, aunque con una incidencia mayor del componente de precios. El subrubro con mayor expansión en valores absolutos fue productos químicos y conexos. Mientras las exportaciones mostraron una expansión generalizada, el comportamiento de las importaciones volvió a reflejar una dinámica distinta.

En mayo totalizaron 6.033 millones de dólares y cayeron 7 por ciento interanual, equivalente a 455 millones menos que en igual mes de 2025. La contracción respondió exclusivamente al descenso en cantidades, que retrocedieron 13,6 por ciento, ya que los precios de importación aumentaron 7,6 por ciento. El dato adquiere relevancia porque indica que el menor nivel importado no estuvo asociado a un abaratamiento de los bienes adquiridos, sino a una reducción del volumen comprado. El uso económico que más cayó fue combustibles y lubricantes, con una disminución de 32,9 por ciento respecto del año anterior. Las cantidades importadas descendieron 55,3 por ciento, mientras que los precios crecieron 50,2 por ciento.

También se observaron retrocesos importantes en piezas y accesorios para bienes de capital, que registraron una baja de 26,6 por ciento, producto de la recesión que se registra en el sector manufacturero. El informe identifica que la mayor disminución correspondió a piezas y accesorios para equipos de transporte, con una caída de 212 millones de dólares. Los vehículos automotores presentaron una reducción de 21,3 por ciento y las importaciones de bienes de capital retrocedieron 6,8 por ciento. En ambos casos, el descenso estuvo explicado por menores cantidades importadas.