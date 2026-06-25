Argentina se sumó a Pax Silica, la alianza de EE.UU. para disputarle a China la era de la IA

El Gobierno de Javier Milei anunció que se sumará esta semana a la Pax Silica, una iniciativa liderada por Estados Unidos para ganar terreno en la disputa global por la inteligencia artificial. La apuesta del presidente argentino apunta a atraer inversiones en minerales críticos, energía e infraestructura tecnológica, en medio de la creciente disputa norteamericana con China por el control de los insumos estratégicos. El anuncio lo hizo el ministro de Exteriores, Pablo Quirno, a través de sus redes sociales.

En el marco de su férreo alineamiento con la política exterior norteamericana, el gobierno argentino confirmó que el país se incorporará a Pax Silica, una coalición internacional impulsada por Washington para coordinar inversiones y asegurar las cadenas de suministro vinculadas a la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas. Todo esto mientras, en paralelo, se debate el súper RIGI en el Congreso Nacional.

La iniciativa, presentada por el Departamento de Estado estadounidense como una herramienta para fortalecer la "seguridad económica" entre socios confiables, aspira a construir una red de países capaces de abastecer los recursos estratégicos que demanda la revolución tecnológica en marcha. Entre ellos aparecen minerales críticos, energía, semiconductores, centros de datos e infraestructura informática.

Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se esconde una de las grandes disputas económicas y geopolíticas del siglo XXI: el intento de Estados Unidos de reducir su dependencia de China en sectores clave para la inteligencia artificial.

¿Qué es Pax Silica?

La Pax Silica es una plataforma creada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para coordinar gobiernos y empresas en torno a la construcción de cadenas de suministro consideradas seguras y confiables para la economía de la inteligencia artificial. El programa promueve acuerdos de largo plazo entre países aliados, fomenta inversiones cruzadas y busca alinear incentivos públicos y privados para acelerar el desarrollo de industrias estratégicas.

Según la definición oficial de Washington, los presuntos objetivos son ampliar la capacidad productiva global y fortalecer la cooperación en minerales críticos, energía y semiconductores. Sin embargo en la práctica, en realidad se trata de un esquema que busca replicar, aunque por mecanismos distintos, parte de la coordinación industrial que China construyó durante décadas mediante enormes inversiones estatales, subsidios y planificación estratégica.

La pelea de fondo: China y la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial disparó una carrera global por el control de los recursos necesarios para fabricar chips, procesadores, servidores y centros de datos. En ese plano, China logró consolidar una posición dominante en varios de esos eslabones gracias a sus multimillonarias inversiones en minería, refinación de minerales críticos, manufactura tecnológica y logística global. El gigante asiático hoy controla una porción significativa del procesamiento mundial de litio, tierras raras, grafito y otros materiales esenciales para las nuevas tecnologías.

Frente a ese escenario, Estados Unidos impulsa una estrategia alternativa basada en la coordinación con países aliados. En lugar de construir una cadena completamente nacional, busca distribuir la producción entre socios considerados políticamente confiables.

El lugar que quiere ocupar Milei

Milei pretende posicionar a la Argentina como proveedor de minerales críticos y recursos energéticos, aunque exportándolos como materias primas. El país posee algunas de las mayores reservas mundiales de litio, además de importantes recursos de cobre y potencial energético para abastecer futuros proyectos tecnológicos. Por eso, desde la Casa Rosada consideran que el ingreso argentino a la Pax Silica puede transformarse en una fuente de inversiones y exportaciones.

El canciller Quirno sostuvo que la participación argentina permitirá "concretar inversiones, construir infraestructura y generar incentivos" a lo largo de toda la cadena global de la inteligencia artificial. El funcionario aseguró además que el ingreso del país a la alianza "complementa los acuerdos firmados meses atrás con Estados Unidos" sobre minería y procesamiento de minerales críticos.