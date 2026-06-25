Iván Schargrodsky reveló qué hará Milei con Manuel Adorni.

La situación de Manuel Adorni se vuelve cada vez más insostenible conforme pasan los días. Los escándalos en los que se vio envuelto generaron gran repercusión no solo en el anonimato de las redes sociales, sino también en los medios de comunicación más tradicionales e incluso en el propio Congreso.

Una muestra de esto último es la moción de censura que se quiere llevar adelante contra el jefe de Gabinete, para que sea apartado de su cargo aún cuando el presidente Javier Milei lo sigue respaldando, sin importar el costo político que esto puede acarrear. De todos modos, ya se empezó a rumorear cuál sería la postura del jefe de Estado en caso de que la iniciativa se concrete, algo que reveló el periodista Iván Schargrodsky.

Manuel Adorni junto a Javier Milei y Karina Milei.

¿Qué hará Milei con Adorni según Schargrodsky?

Durante su programa en Cenital, el reconocido trabajador de prensa comentó: "En privado, además de lo que han dicho en público, Karina Milei y Javier Milei están convencidos de sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete".

En esa misma línea, aseguró que "hay un rumor, que sale del gabinete de Javier Milei, que si llegara a avanzar la improbable iniciativa de la moción de censura, es decir que el Congreso lo expulse a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, Javier Milei le dijo a algunos ministros 'si pasa eso yo lo vuelvo a nombrar'".

"Tal es la convicción que tienen Karina y Javier Milei del sostenimiento de Adorni", concluyó Schargrodsky, en relación a un movimiento que podría perjudicar aún más la imagen tanto del exvocero como del propio líder de La Libertad Avanza.