Ancelotti pide a brasileños mantener la calma tras regreso de Neymar y brillante actuación de Vinícius

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia contra Brasil

​Carlo Ancelotti pidió a la afición brasileña que mantuviera los pies en la tierra después de que Neymar hiciera su tan ‌esperado regreso al Mundial y ‌Vinícius Jr volviera a brillar, mientras los pentacampeones arrollaban a Escocia por 3-0 el miércoles para terminar en lo más alto del Grupo C.

Tras un decepcionante empate a 1-1 con Marruecos en su primer partido, Brasil ha tomado ritmo con victorias consecutivas, y Ancelotti dijo que su equipo se está convirtiendo en el conjunto sólido y colectivo que ​él desea para ⁠las eliminatorias.

"Ahora estamos jugando como un equipo, ese era el objetivo", ‌dijo Ancelotti en rueda de prensa. "No somos perfectos, tenemos ⁠que mejorar algunas cosas; podríamos ser más ⁠rápidos cuando tenemos la posesión".

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"Estoy contento porque el equipo ha mejorado desde el primer partido. Ser sólidos es muy importante ahora que hemos llegado ⁠a la fase eliminatoria".

Brasil se enfrentará al segundo clasificado del ​Grupo F, y sus posibles rivales en los dieciseisavos ‌de final son Países Bajos, Japón ‌o Suecia.

El mayor rugido del público de Miami fue para Neymar, ⁠que disputó sus primeros minutos con Brasil tras casi tres años fuera del equipo. Ancelotti dijo que el jugador de 34 años se había ganado esta oportunidad tras recuperar su plena forma física.

"Ha tenido la ​oportunidad de jugar ‌porque se lo merecía, ha trabajado duro para recuperarse", dijo Ancelotti. "Creo que en este Mundial, dadas sus cualidades, puede ayudar al equipo. Solo jugó unos minutos, pero lo hizo bien".

"Neymar no necesita ninguna motivación para jugar; ningún jugador necesita motivación ⁠para vestir la camiseta de Brasil. Tiene 34 años y sigue teniendo la misma pasión que cuando era joven".

Vinícius también recibió elogios del técnico italiano tras marcar dos goles y deslumbrar por la banda izquierda.

"Vini está en un gran momento de forma y el equipo le ayuda mucho", dijo Ancelotti. "Puede jugar en varias posiciones, tanto por dentro como por la banda". "Es muy ‌gratificante ver a Vinícius así; no tenía ninguna duda de que podría alcanzar este nivel. No fui yo quien descubrió a Vini; es un jugador de primera categoría, uno de los mejores del mundo".

Ancelotti señaló que Brasil había logrado su primer objetivo al quedar primero de grupo, pero ‌advirtió que no había que dejarse llevar por el entusiasmo.

"No me he fijado ningún objetivo en cuanto a hasta dónde podemos llegar", dijo. "El objetivo no es ‌solo jugar bien, ⁠el objetivo es ganar. A un entrenador se le juzga por la victoria o la derrota, no por si ​el equipo juega bien o mal".

Cuando se le preguntó qué le diría a un público brasileño cada vez más entusiasmado, Ancelotti sonrió y respondió: "Que mantengan la calma".

(Escrito por Fernando Kallas; Edición en Español de Manuel Farías)