EEUU no alineará a jugadores que tengan amarilla en cierre Grupo D contra Turquía: DT Pochettino

El seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, durante la rueda de prensa

Estados Unidos no alineará de titular a ninguno de los ‌cuatro jugadores de ‌su equipo que acumulan tarjetas amarillas en el partido del jueves contra Turquía en el Mundial, dijo el entrenador Mauricio Pochettino.

El local ya se ha asegurado el primer puesto del Grupo D y, dado que ​Turquía está eliminada, ⁠el partido no tiene nada en ‌juego. Sin embargo, Pochettino afirmó que ⁠los jugadores que elija ⁠deben tener ganas de ganar.

Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si alineará ⁠al delantero Christian Pulisic, quienquiera que seleccione ​deberá tener ganas de "comerse el ‌césped", declaró a periodistas ‌el miércoles el argentino.

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Pochettino ha decidido no ⁠alinear de inicio a los cuatro jugadores amonestados —el defensa Chris Richards, el lateral Antonee Robinson, el centrocampista Tyler Adams y ​el delantero ‌Folarin Balogun—, lo que significa que es poco probable que participen en el partido.

Las tarjetas amarillas suponen un problema no solo porque una nueva ⁠amonestación dejaría a los jugadores fuera del próximo encuentro, sino también porque podría hacer que se mostraran menos agresivos sobre el terreno de juego.

"Creo que es algo normal y una respuesta fácil, no alinearlos desde el principio", afirmó ‌Pochettino. "Por supuesto que estamos clasificados (para los dieciseisavos de final). Pero, sin duda, queremos ganar".

Pulisic ha estado lidiando con un problema en la pantorrilla y, aunque ha sido declarado apto, Pochettino ‌y el cuerpo técnico deben decidir si lo alinean desde el principio o lo sacan desde ‌el banquillo.

Pochettino ⁠señaló que Turquía estaría decidida a conseguir un buen resultado. "Es una oportunidad ​para que jueguen por el orgullo, por su país, por su bandera", afirmó.

Con información de Reuters