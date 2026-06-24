Milei pierde el auxilio de Peter Thiel y sigue la masacre en el sector nuclear

Cada vez que Peter Thiel abre las puertas de su mansión, Javier Milei y su núcleo de incondicionales festejan. El gobierno argentino fue un gran promotor de la visita del dueño de Palantir. Tanto que parte de la agenda que tuvo Thiel durante sus días en Buenos Aires fue armada, en más de una oportunidad, desde la Casa Rosada y el ministerio de Economía. Desde el entorno de Milei llamaron a personajes importantes para ofrecer un mano a mano con el megamillonario que financió las campañas de Donald Trump y JD Vance.

Uno de los empresarios que visitó a Thiel en su casa de Barrio Parque cuenta algunos detalles desconocidos: dice que la sensación que le quedó tras el encuentro fue que el magnate de extrema derecha no vino a invertir. Por lo menos, no en los tres pilares de la economía mileista: la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Algo lo hizo dudar. Los testimonios coinciden en construir un Thiel a imagen y semejanza del Círculo Rojo local: el multimillonario de Silicon Valley, dicen, quería saber si el experimento libertario puede sostenerse en el tiempo o es tan fugaz como la era que le dio origen. Sin embargo, para el gobierno su presencia en Argentina y cada una de sus apariciones resultaban una gran negocio.

Dueño de una fortuna estimada en 29 mil millones de dólares y promotor de un poder tecnocrático que renuncie a las formas de la democracia, Thiel hablaba en inglés y sin traductor. Se lo vio jugar al ajedrez pero hasta el momento no se supo de ninguna inversión. Sus movimientos daban a entender que estaba en Argentina más por cuestiones familiares que por una apuesta estratégica al gobierno de La Libertad Avanza. En el mundo de los negocios dicen que alguien muy ligado a Thiel es de nacionalidad argentina y que por eso vino. Según informó en sus redes el periodista de la revista Noticias Juan Gonzalez, Thiel decidió ahora irse del país. ¿Es un viaje sin retrono? ¿Milei y Caputo no le dieron garantías suficientes? Algo es seguro: si Thiel se retira sin invertir, el relato del gobierno se va a caer a pedazos.

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El doctor en Ciencias de la Computación Fernando Schapchnik fue uno de los que primero alertó sobre uno de los posibles motivos de la visita de Thiel a la Argentina. Profesor en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ex Director Ejecutivo de la Fundación Sadosky y ex representante argentino ante la Global Partnership for Artificial Intelligence, Schapchnik advirtió sobre la coincidencia entre el desembarco de Thiel y el intento del gobierno por derogar la Ley de Tierras que fija límite a los extranjeros en el marco de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El objetivo de Thiel sería hacer lo mismo que hizo en Honduras, con el desarrollo de Prospera, una zona franca que tenía el apoyo de su fondo de inversión. “El fundamento legal para conseguir estas porciones de territorio donde fundar estas ciudades independientes es la aprobación por parte de los países de “zonas económicas especiales”: se trata de áreas pertenecientes a empresas, es decir, propiedad privada, a las que se les concede autonomía para dictar una parte o el todo de sus normas”, escribió en El Destape. Con fuerte rechazo de un grupo de organizaciones civiles y la Iglesia, la ley a favor de los extranjeros que promueve Federico Sturzenneger buscará media sanción este jueves en el Senado. Además, este miércoles, el gobierno intentará aprobar en Diputados el Super RIGI, otra iniciativa que podría calzar en las aspiraciones de Thiel.

La diputada nacional Adriana Serquis es una de las que piensa el Super RIGI está adaptado a las necesidades de Thiel y apunta a darle todas las garantías para que pueda llevar adelante sus data centers en la Patagonia. Doctora en Física por el Instituto Balseiro, diputada de Fuerza Patria por Río Negro y ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Serquis distingue la propaganda del gobierno con las posibilidades reales. “No creo que la energía nuclear esté disponible hasta dentro de muchos años y yo creo que va a ser un retroceso tremendo para nuestro país en cuanto a las capacidades que tenemos generación de energía que es muchísima, pero que tenemos que estar planificando para nuestras industrias, para nuestra gente antes de que para estos data centers”, dijo Serquis en Radio Con Vos.

Lejos de las promesas del Plan que lanzó Milei con el increíble Demian Reidel y el candidato a secretario general de la ONU Rafael Grossi en diciembre de 2024, el panorama que la ex titular de la CNEA traza sobre la actividad nuclear es desolador. Milei está haciendo una masacre en el sector. Al ajuste en los salarios y el éxodo de profesionales se suma la parálisis en proyectos estratégicos y la crisis en el ecosistema nuclear. Hay dos ejemplos concretos sobre la política de la extrema derecha en el área, que desfinancia la innovación pública y traslada conocimientos al sector privado. El primero es el reactor ACR-300, un modelo desarrollado por INVAP en asociación con la empresa estadounidense Ansari Group. Se trata de un reactor de tercera generación que produce energía constante y puede abastecer tanto grandes consumos industriales como centros de datos, nuevas cadenas tecnológicas, minería, industria pesada, producción de hidrógeno y desalación. Bajo el nombre Black River Technology, la filial de INVAP en Estados Unidos (40% de las acciones) y Ansari Group (60%) se asociaron para crear Meitner Energy, una firma que tiene como CEO al ex Shell Teofilo Lacroze. “Esta empresa dijeron que no se iba a instalar en la Argentina. Por supuesto, se instaló en Bariloche donde están los profesionales que saben del CAREM y se los fueron llevando uno a uno. Por ética pública, si vos trabajaste para el Estado desarrollando algo, no deberías poder pasar a una empresa privada y sobre todo con capitales extranjeros a hacer lo mismo”, dijo Serquis en el programa “Fuera de Tiempo”.

El otro proyecto abandonado por Milei es precisamente el CAREM prototipo de 32 MW, el primer reactor de potencia de diseño y construcción completamente argentino. Se distingue por ser un reactor presurizado de agua liviana (PWR), el tipo más utilizado en el mundo. Cuando La Libertad Avanza llegó al poder, el CAREM 25 tenía un grado de avance del 85% en la obra civil y había invertido 600 millones de dólares. Según los informes de la Nuclear Energy Agency, los 280 profesionales que trabajaban en el proyecto argentino competían con una iniciativa similar de Estados Unidos que empleaba a 800 personas y otra del Reino Unido que empleaba a 500. El gobierno de Estados Unidos había invertido entonces 1400 millones de dólares, más del doble que la Argentina, pero el grado de avance de la obra civil era cero. “No habían puesto un solo ladrillo”, afirma Serquis. Milei decidió prescindiir de ese desarrollo y, como un topo, destruirlo desde adentro. Hoy los profesionales que trabajan en la central de Atucha y estuvieron abocados durante meses al proyecto están buscando otro trabajo para llegar a fin de mes. La ex titular de la CNEA dice que el CAREM está casi sepultado pero podría reactivarse con 250 millones de dólares, una forma de incentivar la cadena de valor de la industria metal mecánica, una de las actividades que sufre el plan Milei.