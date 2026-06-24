Lorenzo destaca la variedad ofensiva de Colombia tras sellar la clasificación a dieciseisavos

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, elogió la serenidad y la variedad ofensiva de su equipo tras imponerse por 1-0 a República Democrática del Congo el martes en Guadalajara, en el Grupo K del Mundial, lo que les permitió clasificarse para los dieciseisavos de final con una jornada de antelación.
Colombia, que debutó con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, suma ya seis puntos en dos partidos tras superar a una disciplinada selección de República Democrática del Congo (RDC). Lorenzo dijo que su equipo había mejorado su rendimiento a pesar de la presión de un encuentro muy reñido.
• Lorenzo señaló que Colombia tuvo que utilizar diferentes canales y líneas de juego para encontrar espacios ante la compacta defensa congoleña.
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• El seleccionador elogió a James Rodríguez y a Luis Suárez, y señaló que ambos lo dieron todo en un partido reñido antes de ser sustituidos.
• La entrada de Juan Fernando Quintero en la segunda parte aportó a Colombia más precisión en el último tercio del campo.
• Colombia se enfrentará ahora a Portugal, a quien Lorenzo calificó de gran equipo y uno de los principales favoritos para ganar el Mundial.
• Colombia no debe centrarse únicamente en Cristiano Ronaldo, afirmó Lorenzo, y señaló que había que tener mucho cuidado y no dejarlo solo, especialmente cerca del área de gol, pero que Portugal era un equipo completo.
• Lorenzo agradeció el numeroso apoyo de la afición colombiana en México y afirmó que los jugadores se sintieron inspirados por las camisetas amarillas que llenaban el estadio.
Con información de Reuters