Colombia asegura clasificación a próxima ronda del Mundial con triunfo 1-0 sobre RD Congo

El colombiano Daniel Muñoz celebra su primer gol junto a Luis Díaz y Davinson Sánchez

La ​selección de fútbol de Colombia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial el martes tras sacar un sufrido 1-0 ‌ante la República Democrática del ‌Congo, con un solitario gol del lateral derecho del Crystal Palace Daniel Muñoz a poco del final.

Con la victoria, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo sumaron seis puntos y treparon al primer lugar del Grupo K, luego de haber debutado la semana pasada con un triunfo 3-1 frente a Uzbekistán que, más temprano, cayó goleada 5-0 frente a la Portugal de ​Cristiano Ronaldo.

Congo buscaba su ⁠primera victoria en un Mundial y se lo hizo saber a Colombia ‌con un remate desde fuera del área antes del primer ⁠minuto de juego de Edo Kayembe, centrocampista ⁠del Watford de la segunda división inglesa.

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Sin embargo, desde entonces, la oncena africana le cedió el balón a los colombianos que, a los cuatro minutos, respondieron ⁠con una rápida transición que terminó con un remate bloqueado ​por el portero congoleño Lionel Mpasi, del Le Havre ‌francés, que empezaba a convertirse en ‌figura.

A los seis minutos, el árbitro italiano Maurizio Mariani anuló un gol ⁠a Muñoz por un milimétrico fuera de juego. Unos minutos más tarde, James Rodríguez disparó fuerte desde larga distancia y Mpasi, nuevamente, envió el balón al tiro de esquina.

Los comandados por el entrenador francés Sébastien Desabre ​se defendieron agrupándose ‌atrás acercando su línea defensiva de cinco hombres con sus tres mediocampistas y apelaron a llevar peligro de contragolpe.

Pero empujado por decenas de miles de colombianos enfundados en la camiseta amarilla de su selección, algunos de ellos con pelucas amarillas a la usanza ⁠de Carlos "el Pibe" Valderrama, la oncena cafetera finalmente abrió el marcador a los 76 minutos tras un remate de Muñoz de zurda desde el lado derecho del área congoleña que se coló entre el poste y el portero Mpasi.

Muñoz también había anotado en el duelo ante Uzbekistán.

Después del gol, Colombia tuvo un par de ocasiones para ampliar el marcador pero no estuvo efectiva. En los minutos ‌finales, con jugadas de balón parado, Congo le puso drama al duelo, pero Camilo Vargas respondió con un par de buenas atajadas.

A pesar de que no tuvo una gran noche, el duelo, jugado en un abarrotado estadio de Guadalajara, marcó un hito para James Rodríguez: se convirtió en uno de los tres ‌futbolistas colombianos con más participaciones en un Mundial.

Rodríguez, volante ofensivo del Minnesota United y quien fue sustituido a los 57 minutos, se unió al selecto grupo de ‌futbolistas colombianos con una ⁠decena de partidos, hasta ayer solo compuesto por los históricos Carlos Valderrama y Freddy Rincón.

El sábado, cuando Colombia cierre ​la fase de grupos ante Portugal, Rodríguez podría convertirse en el colombiano con más partidos en un Mundial. Ese día, Congo enfrentará a Uzbekistán.

Portugal está segunda en la zona con cuatro unidades

Con información de Reuters