Lionel Messi cumple 39 años: 39 récords que rompió en su carrera

Los 39 récords de Lionel Messi a lo largo de su carrera.

Lionel Andrés Messi cumple 39 años y lo hace concentrado con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Santa Fe, el delantero se transformó en el mejor futbolista de la historia con el transcurrir de las temporadas. Incluso, muchos sostienen que se trata del deportista más destacado de todos los tiempos.

En un nuevo aniversario de vida del atacante de Inter Miami, vale la pena repasar algunos récords que rompió a lo largo de su impactante trayectoria. En consonancia con su 39° aniversario de vida, estos son los números individuales y colectivos en los que "Leo" quedó en la cima del fútbol mundial.

Messi cumple 39 años: 39 récords en su carrera

Balones de Oro y premios individuales (5)

Más Balones de Oro : 8 como el mejor futbolista del mundo en la temporada.

: 8 como el mejor futbolista del mundo en la temporada. Más Botas de Oro : 6 premios al máximo goleador de Europa.

: 6 premios al máximo goleador de Europa. Más premios Laureus : Único futbolista en ganar el premio al Deportista Mundial del año (dos veces).

: Único futbolista en ganar el premio al Deportista Mundial del año (dos veces). Más podios en el Balón de Oro : 14 veces entre los tres mejores del mundo.

: 14 veces entre los tres mejores del mundo. Más premios The Best de la FIFA: Ganador en tres ocasiones.

Goles y asistencias (6)

Más goles en un año calendario : 91 en 2012.

: 91 en 2012. Más goles en una sola temporada de club : 73 goles con Barcelona en la 2011/12.

: 73 goles con Barcelona en la 2011/12. Máximo asistidor de la historia : más de 370 asistencias en partidos oficiales.

: más de 370 asistencias en partidos oficiales. Único en anotar y asistir en todas las fases de un Mundial : Qatar 2022.

: Qatar 2022. Más partidos consecutivos anotando en liga : 21 (con 33 goles) en la temporada 2012/13.

: 21 (con 33 goles) en la temporada 2012/13. Máximo goleador histórico para un solo club: 672 goles en Barcelona.

El 37°, uno de los tantos cumpleaños que pasó Messi con la Selección Argentina.

Mundiales (8)

Más partidos jugados : 28.

: 28. Más minutos jugados : 2486.

: 2486. Más capitanías : 21 en Argentina.

: 21 en Argentina. Más premios "Jugador del Partido" : 13.

: 13. Único jugador con dos Balones de Oro del Mundial : Brasil 2014 y Qatar 2022.

: Brasil 2014 y Qatar 2022. Más Mundiales dando al menos una asistencia : 5 ediciones distintas (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

: 5 ediciones distintas (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Jugador más joven en jugar y anotar para Argentina : 18 años y 357 días (Alemania 2006).

: 18 años y 357 días (Alemania 2006). Jugador más longevo en anotar y asistir en un mismo partido: 35 años y 172 días (Qatar 2022).

Fútbol de España (9)

Máximo goleador histórico de LaLiga : 474 goles totales.

: 474 goles totales. Máximo asistente histórico de LaLiga : 192 pases de gol.

: 192 pases de gol. Más goles en una temporada de LaLiga : 50 goles en la campaña 2011/12.

: 50 goles en la campaña 2011/12. Más tripletes en LaLiga : 36 tripletes de goles.

: 36 tripletes de goles. Más títulos de "Pichichi" : 8 veces máximo goleador de España.

: 8 veces máximo goleador de España. Máximo goleador de la historia de El Clásico : 26 goles oficiales a Real Madrid.

: 26 goles oficiales a Real Madrid. Más títulos ganados con Barcelona : 35 oficiales.

: 35 oficiales. Más victorias en la historia de LaLiga : 383 triunfos.

: 383 triunfos. Más goles de tiro libre en LaLiga: 39.

Competencias europeas (6)

Más goles en la fase de grupos de la Champions League : 80.

: 80. Más goles para un solo club en la Champions : 120 goles para Barcelona.

: 120 goles para Barcelona. Más tripletes en la Champions League : 8 (compartido).

: 8 (compartido). Más goles en un solo partido de la Champions League : 5 a Bayer Leverkusen en 2012 (compartido).

: 5 a Bayer Leverkusen en 2012 (compartido). Más temporadas consecutivas con goles en la Champions League : 18.

: 18. Más rivales diferentes a los que les anotó en Champions: 40.

Selección Argentina y América (5)