Un relator inglés sorprendió en pleno gol de Messi al recordar la Mano de Dios de Maradona: "Historia"

El inesperado relato de un periodista inglés a 40 años de "La Mano de Dios"

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales con su primer grito ante Austria en la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un reconocido periodista inglés narró dicha acción del astro rosarino, pero más allá de sus emotivas palabras llamó la atención cómo recordó a Diego Armando Maradona. Es que el hombre del Inter Miami llegó a los 18 gritos en citas mundialistas en el día que se cumplieron 40 años de "La Mano de Dios" contra los ingleses en México 1986.

El inesperado relato inglés del golazo de Messi a Austria con el recuerdo de "La Mano de Dios" de Maradona

"¡Historia en Dallas! 40 años del gol de Maradona y La Mano de Dios, Lionel Messi marca el gol que lo convierte en el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo. ¡Maravillosa noche!", fueron las palabras de Peter Drury después de que la pelota del remate del diez infle la red del arco defendido por Alexander Schlager a los 38 minutos del primer tiempo. Claro que, el mencionado periodista no nombró el segundo gol del "Pelusa" que es considerado el mejor de la historia de los mundiales y significó el 2 a 0 para la "Albiceleste" de Carlos Salvador Bilardo ante Inglaterra en aquel partido memorable.

Los números de Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 62 partidos, 55 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 27 partidos, 18 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi en el festejo de su primer gol contra Austria en el Mundial 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver online el partido ante Jordania

El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.

Más allá de lo que suceda en este compromiso, el combinado nacional ya tiene su lugar asegurado como líder del Grupo J y está en 16avos de final donde espera rival. Se volverá a presentar el viernes 3 de julio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami contra España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. El contrincante se confirmará el próximo viernes 26 cuando se defina el Grupo H entre los cuatro equipos mencionados, de los cuales todavía ninguno clasificó a la siguiente fase.