"Messi who": qué significa y por qué se volvió tendencia en el partido de la Selección Argentina vs. Austria

Se volvió tendencia "Messi who" durante el partido de la Selección Argentina vs. Selección Austria en el Mundial 2026.

En medio del partido de la Selección Argentina ante la Selección de Austria, por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026, se hizo tendencia la búsqueda "Messi who" en alusión a Lionel Messi. Y rápidamente, miles de usuarios comenzaron a preguntarse el significado de dicho término.

Qué significa "Messi who" y por qué se volvió tendencia en Argentina vs. Austria

Curiosamente, un hincha austríaco apareció en una de las tribunas del estadio AT&T Stadium, ubicado en Dallas, con la frase "Messi who", que significa "¿Messi quién?", buscando menospreciar y burlarse del mejor futbolista de la historia.

"Messi who", un hincha de Austria se burla de Messi en el partido del Mundial 2026

De hecho, el canal de la BBC fue el encargado de ponchar al hincha que se pintó todo el cuerpo para captar la atención del público y de las cámaras de televisión. La imagen apareció justo después de que Messi fallara un penal al minuto 8 del primer tiempo.

"Messi who", un hincha de Austria se burla de Messi en el partido del Mundial 2026

Apenas un rato más tarde, al minuto 38, La Pulga convirtió un verdadero golazo de zurda tras una gran asistencia de Facundo Medina -y un posterior lujo de Rodrigo De Paul, que dejó pasar la pelota entre las piernas- para su compañero del Inter Miami. De esta manera, Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, provocó la locura de los argentinos y acalló, una vez más, a sus detractores.