El emotivo relato de Kalidou Koulibaly, referente de Senegal en el Mundial 2026, tras ser víctima de racismo

El emotivo relato de Kalidou Koulibaly, capitán de Senegal en el Mundial 2026.

"¿No es normal ser un hombre negro en este mundo?", se preguntaba Kalidou Koulibaly hace siete años en un relato publicado por el medio The Athletic. El defensor senegalés, que por entonces vestía la camiseta del Napoli de Italia, recordó la primera vez que fue víctima de racismo desde su llegada al club en un encuentro frente a Lazio. En esa ocasión, los hinchas del cuadro romano hicieron ruidos de mono cada vez que tocaba la pelota, una actitud que lo descolocó completamente. "Llega un punto en el que prácticamente te avergüenzas de ti mismo", confesó.

Koulibaly nació el 20 de junio de 1991 en la localidad de Saint-Dié, en el nordeste de Francia. Allí comenzó a jugar a la pelota en las calles de su barrio, lleno de inmigrantes provenientes de distintas partes del mundo. "Había tantos inmigrantes en el barrio que jugábamos Senegal contra Marruecos. Turquía contra Francia. Turquía contra Senegal. Era como el Mundial todos los días". Para él, en ese ambiente "ves a todos como hermanos", independientemente de la raza o la religión. Ya en la adolescencia, el zaguero llegó a las inferiores del Metz, club en el que debutó como profesional en agosto de 2010.

A pesar de que fue su pasión desde joven, sus padres nunca demostraron particular interés por el fútbol. "Nunca olvidaré cuando me convocaron al primer equipo del Metz. Entré como suplente al final del partido, y sabía que lo estaban televisando. Justo después, llamé a mi madre y le dije: 'Mamá, ¿lo viste? ¿Estabas contenta?'. Ella me respondió: '¿Contenta? Siempre juegas al fútbol. Es lo normal. Es lo que te gusta, ¿no? Ahora solo que sales en la tele. Qué bien'".

Después de su paso por el Genk de Bélgica, Koulibaly arribó a Napoli en 2014 bajo la dirección técnica de Rafa Benítez. En esos primeros años, fue víctima de racismo por primera vez desde que comenzó en la actividad en aquel duelo frente a Lazio. "A veces me hacen esta pregunta en las entrevistas y es muy difícil de responder. Dicen: 'Kouli, ¿qué se siente cuando los aficionados te gritan esos insultos racistas? ¿Te molesta? ¿Qué se debería hacer?' Creo que hasta que no lo hayas vivido, no puedes entenderlo realmente. Es algo tan feo y es difícil hablar de ello", relató.

A pesar de contar con el apoyo del árbitro Massimiliano Irrati, quien le ofreció no continuar el partido, y de tener un momento emotivo con un niño al que le regaló su camiseta y que le pidió perdón por lo ocurrido con el resto de los hinchas, el zaguero se mostró preocupado por esta problemática. "Este es el espíritu de un niño. Esto es lo que nos falta en el mundo ahora mismo. Sé que estos incidentes no ocurren solo por el color de la piel. También escucho cómo algunos aficionados llaman a mis compañeros. Llaman a los jugadores serbios 'gitanos', incluso a un italiano como Lorenzo Insigne lo llaman 'mierda napolitana'".

Kalidou Koulibaly: "Creo que hasta que no lo hayas vivido, no puedes entenderlo realmente".

En la actualidad, Koulibaly juega en Al-Hilal de Arabia Saudita; después de varios años en el Napoli, elenco en el que se ganó el cariño de los hinchas, pasó también por el Chelsea de Inglaterra. También llegó al Mundial 2026 como referente y capitán de la selección de Senegal, uno de los equipos que se perfilaba como candidato después de alcanzar la final de la Copa Africana de Naciones en enero (la cual ganó pero quedó en manos de Marruecos por una sanción disciplinaria), aunque después de un flojo arranque el combinado está en riesgo de no clasificar a la fase eliminatoria.

"Quizás ahora me conozcan un poco mejor. Soy futbolista, sí. Soy un futbolista negro. Pero eso no es todo lo que soy. Soy musulmán. Soy senegalés. Soy francés. Soy napolitano. Y soy padre. He viajado por todo el mundo, he aprendido muchos idiomas y he abierto muchas puertas. He tenido la fortuna de ganar mucho dinero. Pero les recordaré una vez más la lección más importante que he aprendido", cerró su mensaje Koulibaly. "Hay tres cosas en este mundo que no se pueden comprar en ningún lado: la amistad, la familia y la serenidad. Esto es lo que entendimos en Saint-Dié, cuando éramos niños. Esto es lo que quiero que mi hijo entienda. Esto es lo que espero que recuerden algún día quienes me critican. Quizás seamos diferentes, sí. Pero todos somos hermanos".