A la sombra de esta posta descansó San Martín en 1816: el lugar del Camino Real ideal para visitar

En las proximidades de Villa del Totoral se encuentra la posta Los Talas, una de las más características del Camino Real, el antiguo circuito que conectaba el Alto Perú con el puerto de Buenos Aires.

Dicho histórico sitio, testigo de la gesta independentista, fue donde se propuso fundar "Villa Alvear", aunque finalmente el proyecto derivó en la fundación de la localidad de Sarmiento.

Allí, bajo la sombra de dos centenarios algarrobos históricos -que aún se mantienen en pie- descansó en 1816 el general José de San Martín en uno de sus viajes hacia el norte para liderar la campaña libertadora, según relatan las crónicas de la época.

El Camino Real, que atravesaba el territorio argentino de sur a norte, tenía en este punto una bifurcación clave: un brazo se dirigía hacia Catamarca y el otro continuaba hacia el Alto Perú, lo que convertía a la posta Los Talas en un lugar estratégico para viajeros, arrieros y ejércitos. A pocos metros de la posta, los dos algarrobos históricos representan los últimos vestigios del gran bosque que existía en aquella época, ofreciendo un testimonio silencioso de los hombres que forjaron la independencia argentina.

Villa del Totoral: un pueblo con historia colonial

Siguiendo estas huellas históricas, uno se encuentra con Villa del Totoral, una localidad que también fue clave en el Camino Real.

Anteriormente conocida como Cavisacate, se trataba de un lugar de paso de la expedición fundadora de la ciudad de Córdoba. En 1576, el Teniente Coronel Lorenzo Suárez de Figueroa otorgó en merced importantes parcelas de tierras a los acompañantes de Jerónimo Luis de Cabrera, lo que marcó el inicio del asentamiento en la región.

Con el paso de los siglos, el pueblo conserva su esencia colonial y se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan recorrer los caminos de la historia argentina.

En la actualidad, todavía se conservan algunas de las añejas construcciones de aquellos tiempos. Una de ellas es la casa de "La Canchona", considerada la más antigua conocida en la región. Sus gruesos muros de adobe y su arquitectura típica del período colonial transportan al visitante a una época en la que el Camino Real era la principal vía de comunicación y comercio del virreinato.

Recorrer sus pasillos es también recorrer la historia de un país que comenzaba a gestarse.

El legado de la posta Los Talas

Más allá de su valor histórico, la posta Los Talas y sus alrededores ofrecen una oportunidad única para conocer el patrimonio cultural y natural de la provincia de Córdoba.

Los dos algarrobos históricos, que según la tradición dieron sombra al libertador, son hoy un punto de referencia para los viajeros que recorren la ruta. A su alrededor, el paisaje serrano y la tranquilidad del pueblo invitan a detenerse, como lo hicieron San Martín y tantos otros próceres que transitaron el Camino Real en busca de la libertad.

La historia de este rincón cordobés está íntimamente ligada a la del país. Desde los tiempos de la conquista hasta la gesta independentista, pasando por las guerras civiles y el desarrollo del interior argentino, Villa del Totoral y la posta Los Talas guardan las marcas de un pasado que sigue presente en sus calles, sus construcciones y sus relatos.

Visitar este lugar es también una forma de rendir homenaje a quienes, bajo esos algarrobos, descansaron antes de escribir las páginas más importantes de la historia argentina.