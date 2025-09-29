Identidad, cultura e historia: con el objetivo de impulsar el turismo local, Kicillof presentó el programa Camino Real

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes en el municipio de Luján la presentación del programa Camino Real en el municipio de Luján. La propuesta está destinada a promover y potenciar el turismo cultural e histórico de la región, y aseguró que la iniciativa "permite reconstruir la identidad, la cultura y la historia de Luján y la región".

"Se genera una serie de actividades para darle un mayor impulso al turismo bonaerense", enfatizó el mandatario bonaerense durante el acto y remarcó: "Mientras el Gobierno nacional no invierte ni un peso para generar empleo en el sector, en la provincia presentamos este programa porque el turismo también es trabajo”.

Kicillof subrayó que el Gobierno provincial lleva "adelante este proyecto junto a intendentes de diferentes fuerzas políticas, convencidos de que la solución nunca va a ser insultar y atacar al que piensa distinto, sino trabajar juntos para llevarles soluciones a los y las bonaerenses". La actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López; y el intendente local, Leonardo Boto.

Un proyecto que revaloriza la región

Según explicaron, el proyecto permitirá identificar, preservar y poner en valor los tramos, postas y sitios históricos vinculados al Camino Real, el cual se creo en 1663 y era para unir el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. También, se prevé el diseño de circuitos turísticos, que servirán para la articulación interjurisdiccional con otras provincias y el desarrollo de actividades conjuntas con países vecinos.

Entre los que firmaron el acta compromiso están los intendentes de Bolívar, Marcos Pisano; de San Antonio de Areco, Francisco Ratto; de Mercedes, Juan Ustarroz; de San Andrés de Giles; Miguel Gesualdi; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Baradero, Esteban Sanzio; y la intendenta de 9 de julio, María José Gentile.

El intendente de Luján, Leonardo Botto, agregó: "El lanzamiento del Camino Real es una política pública que busca recuperar el patrimonio histórico de Buenos Aires, uniendo pueblos y fortaleciendo el turismo cultural y religioso: Luján es un punto de encuentro entre la fe y la historia, y nuestro municipio es un destino clave cuando hablamos de identidad bonaerense”.

Las obras y mejoras bonaerenses que avanzan

Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el gobernador habilitó un nuevo tomógrafo de última generación para el Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján y entregaron una ambulancia para fortalecer la gestión de emergencias en el distrito. También, Kicillof recorrió los avances de las obras de 10 viviendas ubicadas dentro del predio del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred, que están destinadas a pacientes externados, para promover su reinserción en la comunidad con el acompañamiento de profesionales.

“Se seguirá haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo y seguir ampliando los derechos de todos y todas. Allí donde el Gobierno nacional abandona, en la Provincia se suman las fuerzas que permiten brindar educación, salud y más bienestar”, concluyó el gobernador.