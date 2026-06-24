Entre el apoyo y los reclamos a Milei, gobernadores radicales se reúnen en Corrientes para unificar su agenda

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) se reunirán este jueves en Resistencia para unificar posiciones y presentar una agenda común de reclamos al gobierno de Javier Milei. Desde que llegó al poder, el Presidente aplicó una drástica reducción de la coparticipación federal y paralizó obras de infraestructura en todo el país, mientras que los mandatarios provinciales replicaron un modelo de ajuste en su territorio.

El encuentro de los mandatarios de la Unión Cívica Radical (UCR) en la capital chaqueña busca consolidar un frente regional frente a las medidas de la Casa Rosada. Tras una primera cumbre realizada en Rosario durante el mes de mayo, los mandatarios provinciales intentarán coordinar acciones conjuntas ante el impacto que el recorte de transferencias no automáticas genera en sus respectivas economías locales.

Hasta el momento, la estrategia del Ejecutivo nacional se había centrado en entablar negociaciones bilaterales con cada distrito, una dinámica que los gobernadores de la Región del Litoral pretenden modificar. Con esta convocatoria, los jefes provinciales apuntan a dejar de lado las discusiones individuales para plantear una posición colectiva.

El temario de la reunión incluirá el diseño de un plan de contingencia centrado en la conectividad, el transporte, la producción y el desarrollo estratégico regional. El objetivo principal será exigir la reactivación de proyectos viales e hídricos interprovinciales que se encuentran paralizados.

Hace algunos días, el Gobierno entregó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a Jan de Nul, por donde pasa el 80% del comercio exterior argentino. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolvió la adjudicación definitiva tras un proceso licitatorio sin impugnaciones. El consorcio operará la vía fluvial con una promesa de reducción del 13,5% en los costos logísticos y obras de modernización para el comercio exterior.

Pese a la baja de la coparticipación, los diputados del Litoral salvaron a Adorni

El freno a la actividad, que derivó en una caída de la recaudación, no hizo sino trasladar el problema fiscal a las provincias. Es decir, el Gobierno Nacional logra mantener el superávit a duras penas, pero con el déficit provincial como la otra cara de la misma moneda.

Así lo señaló un informe de la consultora Vectorial, el cual advirtió que hubo "un cambio de escenario fiscal donde la Nación consolida superávits y las provincias regresan al déficit". La consecuencia es que 14 de las 24 provincias tuvieron déficit financiero en el resultado final de 2025 (consolidado en un total de 2,78 billones de pesos), contra solo una que lo había tenido en 2024.

Corrientes registra una caída real de cerca de $10.000 millones en recursos coparticipables solo en junio, según reconoció el propio gobernador Valdés. Pese a la baja considerable de transferencias. La representación provincial en la Cámara de Diputados de la Nación tuvo un papel determinante para frustrar la sesión especial por la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La ausencia de cuatro legisladores correntinos resultó clave para impedir el quórum y garantizar un nuevo blindaje político al funcionario nacional, cuestionado por denuncias vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito.

La situación es similar en Chaco: el territorio que gobierna Zdero aparece entre las jurisdicciones con mayor presión sobre sus finanzas públicas. El informe elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea ubicó un déficit financiero equivalente al 6,8% del gasto total, uno de los porcentajes más elevados a nivel nacional. Al igual que Valdés, su par Zdero le ordenó a sus legisladores Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero que no dieran quórum para que Adorni se salve.