Tras los aumentos de tarifas eléctricas en Chaco, preparan una denuncia que alcanzaría a funcionarios de Zdero

A raíz de los aumentos tarifarios aplicados por Leandro Zdero que generaron un incremento en reclamos de usuarios por cortes de suministro injustificados, la Fundación The Rock avanza en una denuncia con documentación en la que podría alcanzar a funcionarios públicos por "responsabilidad de posibles incumplimientos que hayan afectado derechos de los usuarios y consumidores de Chaco, por acción u omisión". El Destape se contactó con el Gobierno provincial pero no hubo respuesta al momento del cierre de esta nota.

La advertencia se produce en medio de un creciente número de reclamos por cortes de suministro de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP) en coincidencia con el aumento tarifario. Según denunció la presidente de la entidad Alejandra Borbón a este medio, entre las denuncias recibidas aparecen "casos de familias electrodependientes, personas con discapacidad y adultos mayores que dependen del servicio eléctrico para preservar su salud y calidad de vida".

Cabe destacar que todo se originó luego de que el gobierno de Zdero oficializó un aumento en la tarifa de energía eléctrica, el cual comenzó a regir desde mayo y se aplicará de manera progresiva durante los próximos 12 meses. En las audiencias públicas, la empresa propuso una suba promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática. La actualización responde al fuerte desfasaje entre los costos actuales del servicio y las tarifas vigentes, que estaban calculadas con valores de diciembre de 2023.

"Los usuarios manifiestan preocupación no sólo por el impacto económico de las facturas, sino también por la calidad del servicio recibido y por reiteradas interrupciones que afectan la vida cotidiana, la actividad comercial y situaciones vinculadas a la salud", sostuvo la representante.

Por su parte, Borbón subrayó que "la Fundación recepcionó numerosos reclamos de usuarios provenientes de distintos puntos de la provincia. Entre ellos existen situaciones especialmente delicadas vinculadas a familias electrodependientes, personas con discapacidad, adultos mayores y sectores vulnerables que dependen de la continuidad del servicio eléctrico para preservar su salud y calidad de vida".

La dirigente también cuestionó la respuesta institucional frente a los reclamos acumulados. "No tuvimos una respuesta acorde a la magnitud de la situación planteada, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de familias perjudicadas y la existencia de casos socialmente sensibles", expresó.

La nueva ofensiva judicial llega después de que la Justicia Federal rechazara un amparo colectivo impulsado por la Fundación La Roca en representación de unas 400 familias chaqueñas afectadas por los aumentos de la energía. Lejos de dar por terminado el reclamo, la organización anunció que apelará esa decisión y avanzará con nuevas acciones legales.

La nueva ofensiva judicial llega después de que la Justicia Federal rechazara un amparo colectivo impulsado por la Fundación La Roca en representación de unas 400 familias chaqueñas afectadas por los aumentos de la energía. Lejos de dar por terminado el reclamo, la organización anunció que apelará esa decisión y avanzará con nuevas acciones legales.

En la denuncia original ya se habían expuesto casos de facturas que alcanzaban cifras millonarias en pequeños comercios, boletas residenciales que se duplicaron en pocos meses y situaciones extremas de usuarios electrodependientes que habrían quedado sin suministro eléctrico tras el retiro de medidores por falta de pago.