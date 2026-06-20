Con un discurso mal leído, Milei homenajeó a Belgrano y se abrazó a Adorni

Con serias dificultades para leer su discurso y acompañado del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei homenajeó Manuel Belgrano, creador de la bandera y uno de los principales impulsores del proceso independentista. El acto por el día de la insignia nacional se desarrollo en la ciudad de Rosario, donde el mandatario encabezó el encuentro junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue de la partida, pero evitó cruzarse con el jefe de Estado.

Durante el acto conmemorativo en el Monumento a la Bandera y ante las Fuerzas Armadas, las palabras del Presidente fueron meramente institucionales, aunque no perdió la oportunidad para utilizar la figura del prócer nacional para justificar sus idea políticas. En este sentido, caracterizó a Belgrano como el "primer intelectual liberal económico argentino" y un "pionero de la libertad económica en el Rio de la Plata".

"Para comprender su legado, hay que recordar otra faceta de Belgrano. La del economista, la del intelectual, la del reformista, la del pionero de la libertad económica en el Río de la Plata. Fue uno de los precursores de las críticas sistemáticas al mercantilismo y al monopolio brindado desde el Estado, impulsó ideas modernas frente al estancamiento colonial, promovió la educación, la agricultura, el comercio y el desarrollo tecnológico", enumeró el Presidente.

“Es un honor para mí estar en este Monumento. Recordamos hoy una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina. La creación del símbolo que nos une, representa e identifica como pueblo”, expresó el jefe de Estado durante su discurso, que brindó acompañado también por su hermana y secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullirch y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"La amada celeste y blanca no fue un diseño calculado, fue una declaración tan profunda como espontánea de independencia y principios. En ella, se estableció una condición fundamental: que este pueblo tenía derecho a gobernarse a sí mismo y a construirse a sí mismo. La bandera fue, antes que nada, una bandera de libertad", manifestó Milei en otro tramo de su mensaje al repasar la historia de Belgrano.

El abrazo de oso con Adorni y la pelea con Villarruel

La jornada patria en tierras rosarinas estuvo marcada por un nuevo gestó de apoyo a Adorni, funcionario altamente objetado por todo el arco político. A pesar de que esta semana el pedido de remoción se materializo incluso en boca de dirigentes y legisladores del PRO, aliado clave del oficialismo, Milei redobló la apuesta y lo llevó a Santa Fe.

En medio de una tormenta judicial que tiene al ministro coordinador como protagonista, el Presidente intentó este viernes descomprimir la situación corriendo a Adorni de la función de vocero presidencial al designar Adrián Ravier como su reemplazo. La medida fue celebrada por Bullrich, pieza clave del Ejecutivo en el Congreso, donde se cocina una interpelación al jefe de Gabinete.

Paralelamente, Milei tuvo en Rosario otro episodio de distanciamiento con Villarruel, quien arribó al acto por el Día de la Bandera en esa ciudad sin haber sido invitada por la administración libertaria. Aunque estuvo sentada a unos metros del Presidente, no hubo cruce entre ambos.

"No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Estamos en democracia", aseguró ante la prensa presente respecto de la ausencia de invitación por parte de Presidencia al acto patrio. "Es un mensaje pésimo que no haya saludo ni invitación y esta segregación", lamentó la titular del Senado.

En otro tramo de su declaración, volvió a cargar contra el jefe de Gabinete. "Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni; no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él”, consideró la vicepresidenta, quien es una de las voces más críticas respecto de la situación del exportavoz del Presidente.