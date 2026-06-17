Milei arrinconado por el caso Adorni: el PRO le da una semana y el Presidente se resiste

Javier Milei quedó entre la espada y la pared por el caso Adorni. El PRO, su principal aliado, fue contundente esta mañana: "O lo matás vos o lo matamos nosotros". El macrismo intenta que el Presidente tome la decisión y despida a su jefe de Gabinete. De no hacerlo, está dispuesto a sacarlo a través del Congreso.

Así lo hicieron público las principales espadas del macrismo, tanto Fernando De Andreis (mano derecha de Mauricio Macri) como Martín Goerling. "Adorni no puede pasar un día más en su cargo", dijo el primero. Y el segundo, senador amarillo, dijo que el PRO está dispuesto a apoyar la moción de censura en el Congreso para cargarse a Adorni.

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En el PRO no hay un consenso unánime sobre el tema. Pero la gran mayoría apoyará la orden de Macri: votar para echar a Adorni. Si bien el rechazo a la situación del ex vocero es del 100%, hay incomodidad en algunos aliados de Milei, como Cristian Ritondo o los bullrichistas. El primero por su relación con Diego Santilli, ministro de Interior y posible candidato a gobernador de PBA por LLA en 2027. Los segundos, como Damián Arabia y Sabrina Ajmechet, ultraoficialistas pero que responden Patricia Bullrich, principal impulsora de la salida de Adorni dentro del espectro libertario.

En el Gobierno hay seguridad de que la oposición tiene los votos en el Senado y en Diputados para echar a Adorni. Diputados libertarios avisan: "Acá va a estar muy difícil sostenerlo. Va a ser difícil y una moneda en el aire", afirmaron a El Destape.

Milei resiste pero se le complica

En Casa Rosada son categóricos sobre el futuro de Adorni: "Nada va a prosperar porque a nadie le conviene, ni siquiera a los K. Y Milei no va a ceder, no lo va a echar ni él se va a ir", afirmó a El Destape una persona del entorno de Milei.

En el Gobierno descartaron que Adorni vaya a renunciar, que le den un consulado como se está rumoreando o que Milei le dé licencia a su jefe de Gabinete. "Es un delirio eso", avisan. En cambio, apuestan a que el Congreso no sesione hasta que vaya Adorni a dar su informe de gestión el 2 de julio, como ya le comunicó el exvocero a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El problema de Milei es aguantar la presión del macrismo, que salió con todo desde esta mañana a pedir la cabeza del jefe de ministros. Parte del Gabinete también pide en privado la salida de Adorni. Pero los que deciden son Javier y Karina Milei. Hoy ambos lo apoyan y lo seguirán sosteniendo.

De hecho, los hermanos lo mostrarán a Adorni este sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario. Presidencia solicitó una convocatoria importante de funcionarios a ese evento, como una muestra de apoyo al Gobierno y al exvocero.

Por otro lado, la oposición afirma en estas horas que mañana jueves no habrá sesión pero esperan hacerla en el Senado la semana que viene. Una forma de presionar a Milei: le dan estos días para que decida qué hará con Adorni.

En el Gobierno saben que no pueden freezar el Congreso. Por eso dudan del futuro del jefe de Gabinete. "Hay que ver si llega al 2 de julio Adorni", dice un oficialista a El Destape. Es que el Gobierno necesita aprobar leyes importantes en las próximas semanas, como el Super RIGI y la ley de propiedad privada. Y un libertario se lamenta ante este portal: "No tenemos mayoría absoluta para congelar el Congreso. Seguimos siendo débiles".