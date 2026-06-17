El Gobierno cree que están los votos contra Adorni y apela a la negociación política con Gobernadores

En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javeir Milei activó una ofensiva para desinflar las sesiones que organiza la oposición en ambas cámaras con el objetivo de interpelar y remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En un operativo de pinzas, tanto Patricia Bullrich en el Senado como Diego Santilli en la Casa Rosada, iniciaron contactos para, al menos, ganar tiempo.

En paralelo, el jefe de Gabinete notificó al Senado que asistirá el 2 de julio a realizar su informe de gestión reclamado por el peronismo y también por la vicepresidenta, Victoria Villarruel. La confirmación llegó minutos antes de que comience el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Tras la oficialización, el mileísmo en la Cámara Alta apuesta con este gesto a levantar la sesión de este jueves, con todo el temario que incluye pliegos de jueces y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Hoy, en la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloques dialoguistas y aliados terminarán de confirmar lo que se viene conversando.

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Por su parte, la vicepresidenta tomará distancia y planteará que el Jefe de Gabinete tiene que asistir antes de la fecha anunciada, específicamente el 28 de junio ya que constitucionalmente le correspondía ir en mayo al recinto.

“Vamos a tener la oportunidad de escucharlo el 2 de julio y si no convencen sus explicaciones vamos a ir un paso adelante con su remoción”, anticipan en el PRO.

“La política se lo quiere comer a Adorni, va a estar muy difícil frenarlo”, aseguran en la planta baja de Casa Rosada donde se apela a los Gobernadores para intentar poner paños fríos al Senado. “Los votos están en ambas cámaras”, porotean en un despacho oficial en la sede del Ejecutivo.

Mientras tanto, Santilli en las últimas 48 horas se reúne con Gustavo Melellla (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). La agenda se había trazado originalmente para negociar la reforma electoral pero ahora también se sumó la urgencia por proteger a Adorni de un revés en el Senado. Los temas se mezclan. “La negociación es política, nada más. No hay un toma y daca en este momento. Hablamos sobre la consideración de cuidar la figura del Jefe de Gabinete y al Gobierno”, resumen sobre el pedido del ministro del Interior.

Antes del último episodio Adorni, la agenda del oficialismo estaba frenada. La reforma electoral es uno de esos proyectos empantanados. Hasta ahora la eliminación de las PASO es una utopía, pero ya se consiguieron las voluntades para suspender la obligatoriedad de las primarias. Hay mandatarios provinciales que aún se resisten o ven que, mientras negocian en Rosada, LLA presiona en sus territorios y levantan el perfil de posibles competidores para representar al oficialismo nacional.