El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que irá al Senado a dar su informe de gestión el 2 de julio. El ministro coordinador, cuestionado por sus contradicciones respecto a sus ingresos declarados, envió una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmado la fecha de su presentación ante la Cámara alta.

La nota de Adorni, a la que pudo acceder El Destape, informó que el Jefe de Gabinete asistirá al Senado el 2 de julio, fecha que comenzó a circular a través de versiones periodísticas en el fin de semana. Estas indicaban que el ministro coordinador iba a adelantar la fecha de su presentación para evitar la presión que creció sobre él la semana pasada.

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Las declaraciones del funcionario, en las que reconoció, por un lado, dinero no blanqueado, y por otro, sus contradicciones ante el Congreso lo pusieron en jaque. El peronismo del Senado motorizó una moción de censura, mientras que en Diputados se juntaron los bloques de la oposición dura para hacer lo propio en la Cámara baja.

En horas de la tarde, La Libertad Avanza (LLA) del Senado reconoció que buscó bajar la sesión que querían impulsar para el jueves. El oficialismo quería tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que no tenía asegurado los votos. Iba a ser regalarle el quórum a la oposición para que avance con la moción de censura. La reunión de labor parlamentaria, previa a la posible sesión, está fijada para mañana a las 18. Ahí se terminará de definir qué sucederá.

Fuentes del interbloque Popular necesita dos tercios para imponerlo sobre tablas, pero recordaron si pasa una semana de la presentación de proyecto, pueden pedir que se trate. En ese escenario, pueden aprobarlo en el pleno con mayoría simple de 37. En el peronismo se ilusionaban con esa cifra, pero contaban con tres manos radicales.

El bloque del partido centenario rechazó las contradicciones de Adorni ante el Congreso, pero no dan pistas de qué harán. En el caso del PRO, afirman que el que lo tiene que echar es Javier Milei. El presidente y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, son los principales sostenes del funcionario caído en desgracia. La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, no tiene intenciones de defenderlo. Mucho menos Villarruel.,

En Diputados, la moción de censura, por la que se pidió una sesión para el miércoles 23 de junio, el escenario está mas complicado. "Estamos lejos. A quince de los 129 y pueden ser más", se sinceraron ante la consulta de El Destape desde uno de los bloques que promovieron la jornada en la que se proponen dos pedidos de interpelaciones a Adorni y cuatro pedidos de informe.