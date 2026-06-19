El presidente Javier Milei hizo un movimiento para tratar de amortiguar el impacto que le genera al gobierno el escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni y a partir de ahora, el jefe de Gabinete dejará el rol de vocero. Ahora, ese lugar lo ocupará Adrián Osvaldo Ravier, un economista de 47 años que hace solo 7 meses asumió como diputado nacional por La Libertad Avanza de La Pampa. Y como miembro de la Cámara Baja, tuvo que presentar su declaración jurada en la que aseguró que compró un departamento en Barrio Norte tan solo un mes antes de asumir en el Congreso.

Si la riqueza de los funcionarios es un tema en cualquier Gobierno, la del (ex) vocero se convirtió directamente en un terremoto que resquebrajó al gobierno libertario desde marzo. Entre explicaciones de deslomado, gastos de miles de dólares en efectivo y pendrives con inversiones cripto, el tema no terminó de escalar, alimentado por la tozudez del presidente en sostener al funcionario que en la mayoría de las encuestas muestra una imagen negativa que supera el 60%. El último highlight del ex panelista televisivo fue una factura a nombre de su secretaria para comprar sábanas, colchones y almohadas por más de 8 millones de pesos en efectivo, que están bajo investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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Esta movida, sin embargo, no lo blinda de la posibilidad de una moción de censura en el Congreso, para la cual el Gobierno ganó tiempo pero teme un revés. Resta ver si la desconfianza entre la oposición y los dialoguistas se materializa y aparecen acuerdos de último momento con la Rosada o no.

La declaración jurada del "nuevo Adorni": qué tiene Adrián Ravier

Sin experiencia previa en la función pública, el pampeano llegó al Congreso el 10 de diciembre de 2025, tras una ajustada derrota en los comicios del 26 de octubre pasado en su provincia: menos de 2.100 votos lo separaron del ganador Defendamos La Pampa (peronismo).

En esa DD.JJ, estableció un patrimonio total de 263 millones de pesos, repartidos entre dos propiedades, una camioneta modelo 2024 que adquirió 0 Km, dinero en cuentas en el país y acciones.

El 65% de lo que tiene el flamante vocero lo incorporó al patrimonio en noviembre de 2025, a tan solo un mes de jurar como diputado nacional. El 12 de ese mes compró un departamento de 52 metros cuadrados en Barrio Norte y lo declaró por un valor de $ 172.800.000. El tipo de cambio oficial cerró a un promedio de 1480 pesos el año pasado, por lo que el monto del departamento equivale a unos U$S 116.700 aproximadamente.

Ravier declaró ese inmueble como finalidad "otros", mientras que estableció que su vivienda es una casa de 325 metros cuadrados ubicado en Santa Rosa, La Pampa, que compró con fondos propios en 2021. La declaró por poco más de 14 millones de pesos.

Además, compró en 2024 una Volskwagen Taos Comfortline, valuada ante la Oficina Anticorrupción en $ 50,6 millones (bastante cercano al valor de una 0 km actual, que rondan los $ 56 millones). A eso se le suma más de 100 mil pesos en tres cuentas bancarias (según el BCRA, el vocero es cliente del Banco de La Pampa, el Banco Nación y Santander), poco más de U$S 4200 en una caja de ahorro en el país y 2,2 millones de pesos en acciones del banco Galicia.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero

Adrián Osvaldo Ravier es un economista argentino identificado con las ideas de la Escuela Austríaca y uno de los académicos que durante los últimos años defendió públicamente muchas de las propuestas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. Cuenta con trayectoria en el ámbito universitario y en la divulgación económica.

Antes de asumir como vocero presidencial, Ravier desarrolló una carrera vinculada a la docencia y la investigación. Es doctor en Economía Aplicada y fue profesor en distintas universidades de Argentina y del exterior. Además, publicó libros y artículos especializados sobre teoría económica, crecimiento y libre mercado..

En la actualidad, es director académico de la fundación Faro, el think tank libertario comandado por el "intelectual" Agustín Laje, uno de los propagandistas del gobierno de Milei. Recientemente, Faro estuvo en la mira de la IGJ para que explique parte de su financiamiento.