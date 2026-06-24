La Cámara de Diputados dio este miércoles sanción definitiva a la autorización de pagos a dos fondos buitres por un total de US$ 171 millones. La iniciativa, que autoriza pagos a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, fue aprobada por 139 votos a favor y 97 en contra.
La Libertad Avanza (LLA) volvió a contar con el respaldo de los bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bancadas provinciales. "Van a usar los textuales de ustedes para litigar con el Estado argentino. Burradas dijeron", criticó el líder del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.
Uno por uno, quiénes son los diputados que aprobaron el pago a fondos buitre
- Aguero, Guillermo Cesar - Unión Civica Radical - Chaco
- Ajmechet, Sabrina - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Almena, Carlos Alberto - La Libertad Avanza - San Luis
- Almiron, Lisandro - La Libertad Avanza - Corrientes
- Alvarez, Claudio - Innovacion Federal - San Luis
- Andreussi, Barbara - La Libertad Avanza - Jujuy
- Ansaloni, Pablo - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Arabia, Damian - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Ardohain, Martin - Pro - La Pampa
- Arrieta, Lourdes Micaela - Provincias Unidas - Mendoza
- Arrua, Alberto - Innovacion Federal - Misiones
- Avico, Belen - La Libertad Avanza - Córdoba
- Banfi, Karina - Adelante Buenos Aires - Buenos Aires
- Basualdo, Atilio - La Libertad Avanza - Formosa
- Basualdo, Carolina - Provincias Unidas - Córdoba
- Becerra, Monica - La Libertad Avanza - San Luis
- Benegas Lynch, Bertie - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Bianchetti, Emmanuel - Pro - Misiones
- Biella, Bernardo - Innovacion Federal - Salta
- Bonacci, Rocio - La Libertad Avanza - Santa Fe
- Bongiovanni, Alejandro - La Libertad Avanza - Santa Fe
- Bornoroni, Gabriel - La Libertad Avanza - Córdoba
- Brizuela, Adrian - La Libertad Avanza - Catamarca
- Brugge, Juan Fernando - Provincias Unidas - Córdoba
- Bruno, Eliana - La Libertad Avanza - Salta
- Campero, Mariano - La Libertad Avanza - Tucumán
- Capozzi, Sergio Eduardo - Provincias Unidas - Rio Negro
- Carrancio, Alejandro - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Castelnuovo, Giselle - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Chiconi, Abel - La Libertad Avanza - San Juan
- Cipolini, Gerardo - Unión Civica Radical - Chaco
- Correa Llano, Facundo - La Libertad Avanza - Mendoza
- De Andreis, Fernando - Pro - C.A.B.A.
- De Sensi, Maria Florencia - Pro - Buenos Aires
- Diez, Romina - La Libertad Avanza - Santa Fe
- Emma, Nicolas - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Falcone, Eduardo - Movimiento De Integración Y Desarrollo - Buenos Aires
- Fargosi, Alejandro - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Farias, Pablo - Provincias Unidas - Santa Fe
- Fernandez, Elia Marina - Independencia - Tucumán
- Fernandez Molero, Daiana - Pro - C.A.B.A.
- Ferreyra, Alida - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Figliuolo, Sergio - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Finocchiaro, Alejandro - Pro - Buenos Aires
- Flores, Maria Gabriela - La Libertad Avanza - Salta
- Fregonese, Alicia - Pro - Entre Ríos
- Frias, Maira - La Libertad Avanza - Chubut
- Gallardo, Maria Virginia - La Libertad Avanza - Corrientes
- Garcia, Alvaro - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Garcia, Carlos - La Libertad Avanza - Chaco
- Garrido, Jose Luis - Por Santa Cruz - Santa Cruz
- Giampieri, Antonela - Pro - C.A.B.A.
- Giudici, Silvana - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Goitia, Rosario - La Libertad Avanza - Chaco
- Gonzales, Alfredo - La Libertad Avanza - Jujuy
- Gonzalez, Alvaro - Pro - C.A.B.A.
- Gonzalez, Diogenes Ignacio - Unión Civica Radical - Corrientes
- Gonzalez, Gerardo Gustavo - Innovacion Federal - Formosa
- Gonzalez Estevarena, Maria Luisa - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Gruber, Maura - La Libertad Avanza - Misiones
- Gutierrez, Carlos - Provincias Unidas - Córdoba
- Guzman, Jairo - La Libertad Avanza - Santa Cruz
- Hartfield, Diego - La Libertad Avanza - Misiones
- Herrera Ahuad, Oscar A. - Innovacion Federal - Misiones
- Holzman, Patricia - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Huesen, Gerardo - La Libertad Avanza - Tucumán
- Humenuk, Gladys - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Ibañez, Maria Cecilia - La Libertad Avanza - Córdoba
- Jaime Quiroga, Carlos Gustavo - Produccion Y Trabajo - San Juan
- Laumann, Andres Ariel - La Libertad Avanza - Entre Ríos
- Lemoine, Lilia - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Leone, Andres - La Libertad Avanza - C.A.B.A.
- Llano, Mercedes - La Libertad Avanza - Mendoza
- Lluch, Enrique - La Libertad Avanza - Córdoba
- Longo, Johanna Sabrina - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Macyszyn, Lorena - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Martinez, Alvaro - La Libertad Avanza - Mendoza
- Matzkin, Martin - La Libertad Avanza - La Pampa
- Maureira, Karina - La Neuquinidad - Neuquén
- Mayoraz, Nicolas - La Libertad Avanza - Santa Fe
- Medina, Gladys - Independencia - Tucumán
- Metral Asensio, Julieta - La Libertad Avanza - Mendoza
- Molinuevo, Soledad - La Libertad Avanza - Tucumán
- Mondaca, Soledad - La Libertad Avanza - Neuquén
- Montenegro, Guillermo - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Montenegro, Juan Pablo - La Libertad Avanza - Santa Fe
- Morchio, Francisco - La Libertad Avanza - Entre Ríos
- Moreno Ovalle, Julio - La Libertad Avanza - Salta
- Muñoz, Gabriela Luciana - La Libertad Avanza - Neuquén
- Nieri, Lisandro - Union Civica Radical - Mendoza
- Niveyro, Miriam - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Noguera, Javier - Independencia - Tucumán
- Ojeda, Joaquin - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Outes, Pablo - Innovacion Federal - Salta
- Pareja, Sebastian - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Patiño Brizuela, Marcos - La Libertad Avanza - Córdoba
- Pauli, Santiago - La Libertad Avanza - Tierra del Fuego
- Pellegrini, Agustin - La Libertad Avanza - Santa Fe
- Pelli, Federico Agustin - La Libertad Avanza - Tucumán
- Peluc, Jose - La Libertad Avanza - San Juan
- Petri, Luis - La Libertad Avanza - Mendoza
- Petrovich, Maria Lorena - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- Picat, Luis Albino - La Libertad Avanza - Córdoba
- Picon Martinez, Nancy Viviana - Produccion Y Trabajo - San Juan
- Ponce, Maria Celeste - La Libertad Avanza - Córdoba
- Quintar, Manuel - La Libertad Avanza - Jujuy
- Ravera, Valentina - La Libertad Avanza - Santa Fe
- Razzini, Veronica - La Libertad Avanza - Santa Fe
- REICHARDT, Karen - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- RIESCO, Gaston - La Libertad Avanza - Neuquén
- RITONDO, Cristian A. - Pro - Buenos Aires
- ROCA, Gonzalo - La Libertad Avanza - Córdoba
- RODRIGUEZ, Miguel - La Libertad Avanza - Tierra del Fuego
- RODRIGUEZ MACHADO, Laura Elena - La Libertad Avanza - Córdoba
- RUIZ, Yamila - Innovacion Federal - Misiones
- SANCHEZ WRBA, Javier - Pro - Buenos Aires
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, Juliana - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- SANTURIO, Santiago - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- SCHIARETTI, Juan - Provincias Unidas - Córdoba
- SCHNEIDER, Dario - Unión Civica Radical - Entre Ríos
- SOLDANO, Laura - La Libertad Avanza - Córdoba
- TOMASSONI, Yamile - La Libertad Avanza - Santa Fe
- TORRES, Ruben Dario - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- TOURNIER, Jose Federico - La Libertad Avanza - Corrientes
- TREFFINGER, Cesar - La Libertad Avanza - Chubut
- URIEN, Hernan - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- VANCSIK, Daniel - Innovacion Federal - Misiones
- VASQUEZ, Patricia - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- VEGA, Yolanda - Innovacion Federal - Salta
- VERA, Andrea Fernanda - La Libertad Avanza - Buenos Aires
- VERASAY, Pamela Fernanda - Unión Civica Radical - Mendoza
- VILLAVERDE, Lorena - La Libertad Avanza - Rio Negro
- VISCONTI, Gino - La Libertad Avanza - La Rioja
- YEZA, Martin - Pro - Buenos Aires
- ZAGO, Oscar - Movimiento de Integración y Desarrollo - C.A.B.A.
- ZAPATA, Carlos Raul - La Libertad Avanza - Salta