Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la segunda semana de abril 2026

Cuál es el banco que mejor paga el plazo fijo

Las tasas de los plazos fijos a 30 días volvieron a mostrar diferencias relevantes entre entidades, con rendimientos que van del 20% al 28% nominal anual (TNA).

La dispersión entre entidades se mantiene elevada y deja en evidencia una brecha creciente entre los bancos tradicionales y las plataformas digitales, que hoy lideran el ranking de rendimientos. Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) se ubican en un rango que va del 20% al 28%, dependiendo del tipo de entidad. Esta diferencia impacta directamente en la rentabilidad que obtiene el ahorrista y se vuelve un factor clave al momento de elegir dónde colocar el dinero.

A continuación, el detalle banco por banco, con foco en cuál conviene más hoy:

Plazo fijo: cuál es el banco que mejor paga

Plazo fijo: cuál es el banco que ofrece mejor tasa

Banco de la Nación Argentina : 22% TNA

: 22% TNA Banco Provincia de Buenos Aires : 23% TNA

: 23% TNA Banco Santander Argentina : 20% TNA

: 20% TNA Banco Galicia : 20% TNA

: 20% TNA Banco Ciudad : 20% TNA

: 20% TNA Banco BBVA Argentina : 22% TNA

: 22% TNA Banco Macro : 24% TNA

: 24% TNA Banco ICBC : 22,5% TNA

: 22,5% TNA Banco de Corrientes : 22% TNA

: 22% TNA Banco Hipotecario: 25,5% TNA

Banco VOII : 28% TNA

: CMF : 27,5% TNA

: 27,5% TNA Banco Meridian : 27,5% TNA

: 27,5% TNA Reba Compañía Financiera : 27% TNA

: 27% TNA Banco Bica : 27% TNA

: 27% TNA Banco Columbia : 26% TNA

: 26% TNA Banco del Sol: 25,5% TNA

En paralelo, los bancos provinciales presentan opciones intermedias. Entidades como el Banco de Formosa, el Banco de Córdoba y el Banco Mariva manejan tasas que oscilan entre el 21% y el 25,5%, ubicándose en un punto medio dentro del sistema financiero.

Este escenario refleja una dinámica cada vez más marcada en el mercado: mientras los bancos tradicionales sostienen tasas más conservadoras, las entidades digitales y financieras continúan elevando sus rendimientos para atraer depósitos en un contexto de inflación aún elevada.

La diferencia de tasas no es menor y puede traducirse en una brecha significativa en los intereses obtenidos por los ahorristas, lo que refuerza la importancia de comparar opciones antes de constituir un plazo fijo.

Plazo fijo: BCRA publicó el listado de bancos con sus tasas

Cómo funciona el plazo fijo

El mecanismo es simple: el ahorrista deposita una suma de dinero por un período determinado —habitualmente 30 días— y recibe al vencimiento el capital más los intereses pactados desde el inicio. Durante ese lapso, los fondos permanecen inmovilizados, lo que garantiza previsibilidad en el rendimiento. Si bien puede quedar rezagado frente a la inflación en ciertos escenarios, continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada para administrar liquidez con bajo riesgo.

Cómo constituir un plazo fijo

El proceso es simple y puede hacerse en pocos pasos:

Ingresar al home banking o app del banco.

Ir a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”.

Elegir el monto y el plazo (por ejemplo, 30 días).

Confirmar la operación.

*Al vencimiento, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta.

En un escenario de tasas en descenso moderado, el plazo fijo continúa siendo una referencia para el ahorrista tradicional, aunque con rendimientos cada vez más acotados frente a otras alternativas del mercado.