Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la segunda semana de abril 2026

Las tasas de los plazos fijos a 30 días volvieron a mostrar diferencias relevantes entre entidades, con rendimientos que van del 20% al 28% nominal anual (TNA).
La dispersión entre entidades se mantiene elevada y deja en evidencia una brecha creciente entre los bancos tradicionales y las plataformas digitales, que hoy lideran el ranking de rendimientos. Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) se ubican en un rango que va del 20% al 28%, dependiendo del tipo de entidad. Esta diferencia impacta directamente en la rentabilidad que obtiene el ahorrista y se vuelve un factor clave al momento de elegir dónde colocar el dinero.
A continuación, el detalle banco por banco, con foco en cuál conviene más hoy:
Plazo fijo: cuál es el banco que ofrece mejor tasa
- Banco de la Nación Argentina: 22% TNA
- Banco Provincia de Buenos Aires: 23% TNA
- Banco Santander Argentina: 20% TNA
- Banco Galicia: 20% TNA
- Banco Ciudad: 20% TNA
- Banco BBVA Argentina: 22% TNA
- Banco Macro: 24% TNA
- Banco ICBC: 22,5% TNA
- Banco de Corrientes: 22% TNA
- Banco Hipotecario: 25,5% TNA
- Banco VOII: 28% TNA
- CMF: 27,5% TNA
- Banco Meridian: 27,5% TNA
- Reba Compañía Financiera: 27% TNA
- Banco Bica: 27% TNA
- Banco Columbia: 26% TNA
- Banco del Sol: 25,5% TNA
En paralelo, los bancos provinciales presentan opciones intermedias. Entidades como el Banco de Formosa, el Banco de Córdoba y el Banco Mariva manejan tasas que oscilan entre el 21% y el 25,5%, ubicándose en un punto medio dentro del sistema financiero.
Este escenario refleja una dinámica cada vez más marcada en el mercado: mientras los bancos tradicionales sostienen tasas más conservadoras, las entidades digitales y financieras continúan elevando sus rendimientos para atraer depósitos en un contexto de inflación aún elevada.
La diferencia de tasas no es menor y puede traducirse en una brecha significativa en los intereses obtenidos por los ahorristas, lo que refuerza la importancia de comparar opciones antes de constituir un plazo fijo.
Cómo funciona el plazo fijo
El mecanismo es simple: el ahorrista deposita una suma de dinero por un período determinado —habitualmente 30 días— y recibe al vencimiento el capital más los intereses pactados desde el inicio. Durante ese lapso, los fondos permanecen inmovilizados, lo que garantiza previsibilidad en el rendimiento. Si bien puede quedar rezagado frente a la inflación en ciertos escenarios, continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada para administrar liquidez con bajo riesgo.
Cómo constituir un plazo fijo
El proceso es simple y puede hacerse en pocos pasos:
- Ingresar al home banking o app del banco.
- Ir a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”.
- Elegir el monto y el plazo (por ejemplo, 30 días).
- Confirmar la operación.
*Al vencimiento, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta.
En un escenario de tasas en descenso moderado, el plazo fijo continúa siendo una referencia para el ahorrista tradicional, aunque con rendimientos cada vez más acotados frente a otras alternativas del mercado.