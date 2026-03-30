Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en los últimos días de marzo 2026

¿Convienen los plazos fijos?

En los últimos días de marzo de 2026, las tasas de interés de los plazos fijos en pesos continúan mostrando una tendencia a la baja, en línea con una mayor liquidez del sistema financiero. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó la tabla comparativa con los rendimientos que ofrecen las distintas entidades para colocaciones a 30 días.

La desregulación de las tasas mínimas —vigente desde 2024— dejó en manos de cada banco la definición de los porcentajes, lo que genera una amplia dispersión entre entidades y obliga a los ahorristas a comparar antes de invertir.

Cuál es el plazo fijo que mejor paga hoy

Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en marzo 2026

Dentro del sistema, los bancos tradicionales se ubican en un rango más bajo de tasas. Actualmente, ofrecen entre 21% y 24% nominal anual para depósitos a 30 días:

Banco Nación: 22%

Banco Provincia: 23%

Banco Ciudad: 21%

Santander: 22%

Galicia: 21%

BBVA: 21%

Banco Macro: 24%

ICBC: 22,5%

Credicoop: 21%

Sin embargo, al ampliar el análisis a entidades que captan depósitos online, aparecen las tasas más altas del mercado:

Banco Voii : 29%

: 29% Crédito Regional Compañía Financiera : 29%

: 29% Banco Meridian : 28,5%

: 28,5% Banco BICA : 28%

: 28% Reba : 28%

: 28% Banco CMF: 27,5%

De esta manera, los bancos digitales y financieros no tradicionales encabezan el ranking de rendimientos, superando ampliamente a las entidades más grandes.

Tasas en baja y pérdida frente a la inflación

Más allá de las diferencias entre bancos, el denominador común es la caída de tasas durante marzo. Según datos del BCRA, la tasa Badlar retrocedió cerca de 3,8 puntos en el mes y se ubicó en 25,7% nominal anual, mientras que la tasa Tamar también mostró un descenso hasta el 26,3%. Para los pequeños ahorristas, el escenario es menos favorable: las tasas minoristas rondan el 21%–22%, lo que implica rendimientos mensuales por debajo del 2,5%.

Con una inflación estimada cercana al 3% para marzo, los plazos fijos continúan ofreciendo tasa real negativa, lo que significa que, en términos de poder adquisitivo, los ahorros en pesos pierden valor frente a la suba de precios. En este contexto, si bien algunas entidades ofrecen mejores tasas que otras, el desafío sigue siendo encontrar alternativas que logren al menos empatar la inflación.

BCRA comparte las tasas de los plazos fijos de manera diaria

Cómo funciona el plazo fijo

El mecanismo es simple: el ahorrista deposita una suma de dinero por un período determinado —habitualmente 30 días— y recibe al vencimiento el capital más los intereses pactados desde el inicio. Durante ese lapso, los fondos permanecen inmovilizados, lo que garantiza previsibilidad en el rendimiento. Si bien puede quedar rezagado frente a la inflación en ciertos escenarios, continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada para administrar liquidez con bajo riesgo.

Cómo constituir un plazo fijo

El proceso es simple y puede hacerse en pocos pasos:

Ingresar al home banking o app del banco.

Ir a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”.

Elegir el monto y el plazo (por ejemplo, 30 días).

Confirmar la operación.

*Al vencimiento, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta.

En un escenario de tasas en descenso moderado, el plazo fijo continúa siendo una referencia para el ahorrista tradicional, aunque con rendimientos cada vez más acotados frente a otras alternativas del mercado.