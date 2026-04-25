Trump pidió que no lo presionen porque él "está a cargo" de la negociación con Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi se reúne junto a su par de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la capital Islamabad; donde además, este sábado se encontrarán importantes funcionarios de Pakistán y Estados Unidos. El objetivo, a casi dos meses del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, es negociar un acuerdo de paz en medio de un dudoso alto al fuego que hace semanas no es respetado. Mientras tanto, Líbano denuncia ataques de Israel en su territorio y el ejército iraní advierte que está "listo y decidido" a defenderse si continúa el bloque de Estados Unidos a sus puertos.

Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.