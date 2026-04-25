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Conflicto en Medio Oriente

Trump pidió que no lo presionen porque él "está a cargo" de la negociación con Irán

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

El presidente Trump habló en una conferencia de prensa esta semana en la que aseguró que él está al frente de las negociaciones con Irán. Pidió además que no lo presionen porque él tiene "todo el tiempo del mundo".

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi se reúne junto a su par de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la capital Islamabad; donde además, este sábado se encontrarán importantes funcionarios de Pakistán y Estados Unidos. El objetivo, a casi dos meses del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, es negociar un acuerdo de paz en medio de un dudoso alto al fuego que hace semanas no es respetado. Mientras tanto, Líbano denuncia ataques de Israel en su territorio y el ejército iraní advierte que está "listo y decidido" a defenderse si continúa el bloque de Estados Unidos a sus puertos.

Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente. 

Hace 4 minutos

Trump sancionó a una petrolera iraní en China y aumenta las presiones contra Teherán

El presidente Donald Trump profundizó su presión sobre Irán al imponer nuevas sanciones económicas contra la refinería china Hengli Petrochemical. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca limitar el flujo de ingresos de Teherán en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

 

El Departamento de Estado norteamericano justificó la medida a través de un comunicado. "Estados Unidos está tomando medidas decisivas para interrumpir el comercio ilícito de petróleo de Irán, la principal fuente de ingresos del régimen iraní que financia su terrorismo y la desestabilización de la región", advirtieron.

Hace 1 hora

Trump afirma que él sigue de cerca las negociaciones con Irán y pidió que no lo "presionen"

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó durante una conferencia en la Casa Blanca que él está al frente de las negociaciones con Irán. Pidió además que no lo presionen porque él tiene "todo el tiempo del mundo" para negociar con Teherán.

 

"No me presionen. Cada noticia que veo dice: 'Oh, Trump está bajo presión de tiempo'. No es cierto. No, no. ¿Saben quién sí está bajo presión de tiempo? Ellos", afirmó el republicano frente a una ronda de periodistas.

Hace 1 hora

Líbano advirtió que Israel "sigue con la violación del alto al fuego" y denunció cuatro muertos en ataques al sur del país

El Ministerio de Salud libanés advirtió que registró cuatro muertos en dos ataques israelíes en la aldea de Yahmor al-Shaqif, en el distrito de Nabatieh, al norte del río Litani. Insistieron además en que esa zona "está fuera de la Línea Amarilla" acordada con Israel en el alto al fuego.

Hace 1 hora

El Ejército iraní le advirtió que está "listo y decidido" a defenderse "si continúa el bloqueo estadounidense"

A través de un comunicado difundido en las últimas horas y que levantó la agencia de noticias Tasnim, el ejército iraní le advirtió a Estados Unidos que sufrirá la "reacción de las poderosas fuerzas armadas de Irán" si persiste el bloqueo de los puertos iraníes.

 

“Estamos preparados y decididos, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos en la región y continuamos gestionando y controlando el estratégico estrecho de Ormuz, a infligir daños aún mayores a los enemigos sionistas estadounidenses en caso de otra agresión”, agregaron al final.

Hace 1 hora

El Canciller de Turquía señaló que el conflicto entre Irán y Estados Unidos podría resolverse "en la próxima" ronda de negociaciones

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó que cree la disputa nuclear entre Estados Unidos e Irán "podría resolverse durante una próxima ronda de conversaciones de paz" entre ambos países.

 

En declaraciones hechas en Londres este sábado, antes de la posible reanudación de las conversaciones, Fidan señaló: “Creo que algunos de los temas estancados, especialmente en lo que respecta a los expedientes nucleares, pueden superarse”.

 

Y concluyó: “Si esto sucede, por supuesto, será posible resolver el problema relativo al estrecho de Ormuz”.

Hace 2 horas

El canciller iraní se reunió con el primer ministro de Pakistán, mientras la delegación estadounidense está en viaje a Islamadab

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reunieron este sábado temprano en Islamabad, según informaron funcionarios de ambos países.

 

También participaron de la reunión el vice primer ministro de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del ejército, Asim Munir.

 

En paralelo Jared Kushner y Steve Witkoff, los enviados por Washington a Medio Oriente, están en viaje a la capital pakistaní y llegarían en las próximas horas para reunirse también con los funcionarios de Pakistán.

 

El canciller Aragchi negó que él y su equipo fuera a reunirse con los norteamericanos este sábado.

Hace 20 horas

Violencia sexual en Cisjordania: la ONU alertó por denuncias de palestinos contra soldados

El Consorcio para la Protección de Cisjordania, un frente de organizaciones humanitarias que defiende la causa Palestina, publicó un estremecedor informe esta semana que revela casos de violencia sexual de israelíes contra palestinos. Naciones Unidas levantó el informe y se sumó a su difusión.

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07:41 | 24/04/2026

Irán desmintió un encuentro con EEUU en Pakistán

El canciller iraní Abbas Aragchi desmintió que fuera a Islamadab a reunirse con delegados estadounidenses. Lo confirmó su portavoz Esmaeil Baqaei en sus redes sociales.

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19:22 | 23/04/2026

Trump advirtió que los precios de la nafta en Estados Unidos "subirán por un tiempo"

Donald Trump anunció que habrá un aumento "temporal" de precios en los combustibles, aunque no dijo por cuánto tiempo. Funcionarios cercanos a él señalaron que podría extenderse hasta noviembre, cuando son las elecciones de medio término. 

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17:06 | 23/04/2026

Eslovenia canceló Eurovisión por la presencia israelí y hará un especial por Palestina

Eslovenia confirmó que no transmitirá el concurso de Eurovisión como protesta a la presencia israelí, además de que tampoco participará del festival. Otros tres países evalúan sumarse a la misma iniciativa.

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11:09 | 23/04/2026

Se flexibiliza el mercado eléctrico mayorista por la suba del combustible

Se eliminó un mecanismo que penalizaba económicamente a las empresas generadoras que no contasen con el combustible que habían declarado previamente.

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07:00 | 23/04/2026

La nueva advertencia de Trump sobre el fin de la guerra: “No existe plazo definido”

Crece el miedo a que se reactive la guerra en Medio Oriente: Israel está esperando la "luz verde" para atacar Irán, que denunció nuevas explosiones en Teherán. En tanto, desde EE.UU., Trump anunció que la tregua entre Israel y Líbano se extendió tres semanas, pese a los continuos ataques y la ocupación militar israelí del sur libanés. 

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19:25 | 22/04/2026

Por la guerra, el ICE y la economía la imagen de Trump cae a mínimos históricos

Tres consultoras demostraron que Donald Trump enfrenta una desaprobación altísima y una caída en su imagen positiva que roza los 30 puntos.

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17:22 | 22/04/2026

Por la guerra, el mayor fabricante de preservativos podría aumentar sus precios un 30%

En diálogo con Reuters, el director ejecutivo de Karex advirtió: "No tenemos más remedio que trasladar los costos a los clientes". 

El director ejecutivo del fabricante de preservativos Karex, Goh Miah Kiat, habla durante una entrevista con Reuters en Petaling Jaya, Malasia.

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11:07 | 22/04/2026

Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura 

Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz y elevó la tensión con Estados Unidos, mientras Donald Trump anunció la extensión del alto el fuego pero ratificó el bloqueo naval. El cruce condiciona las negociaciones en Medio Oriente.

 

 

Irán desafía el bloqueo en Ormuz: tres buques atacados y Trump endurece su postura 

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07:28 | 22/04/2026

La guerra, empantanada: Israel ataca a Líbano y EE.UU e Irán están lejos de negociar

La prórroga unilateral de Trump de la tregua el martes sólo desnudó la encerrona en la que se encuentran Estados Unidos, Irán e Israel. La comunidad internacional, en tanto, sigue absorta la nueva escalada.

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20:20 | 21/04/2026

Más inflación, comida carísima y crisis: incertidumbre por el estrecho de Ormuz

De prolongarse el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, con un bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 21%  del petróleo líquido global, se vaticina un incremento de las hambrunas (FAO), un alza de la inflación global (FMI) y un petróleo cercano a los 150 dólares (BlackRock). 

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17:52 | 21/04/2026

Trump anunció una extensión del alto al fuego sin fecha, pero mantiene el bloqueo

En un posteo en Truth Social el presidente de Estados Unidos aseguró que extenderá el alto al fuego hasta que Irán "presente una propuesta". Teherán todavía no se pronunció. 

Posteo de Donald Trump en Truth Social

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17:03 | 21/04/2026

Al menos 47 mujeres y niñas fueron asesinadas diariamente en la Franja de Gaza, según ONU

La ONU instó a Israel a que respete el alto al fuego y el derecho internacional, para que pueda recibir ayuda humanitaria sin trabajas y de forma generalizada.

Un doliente reacciona durante el funeral de un palestino que murió en un ataque israelí, según informaron los médicos, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza

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07:08 | 21/04/2026

Irán no reconoce la prórroga de la tregua de Trump y pide levantar el bloqueo de Ormuz

La televisión pública iraní sostuvo que Teherán "tiene todo el derecho a no observar (la tregua) y a actuar según sus intereses nacionales". De esta manera, la República Islámica reaccionó al anuncio de Trump de este martes de extender -sin fecha clara- el alto el fuego. 

JD Vance y jefe de gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif, en un encuentro en la capital pakistaní.

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