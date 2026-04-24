Autoridades reportan extinción de incendio en puerto ruso de Tuápse tras un ataque con drones

El incendio ocurrido en el puerto ruso de Tuápse, en el mar Negro, ha sido extinguido, informaron el viernes las autoridades locales, días después de que se desatara a raíz de un ataque con drones ucranianos el 20 de abril.
"El incendio en la terminal marítima de Tuápse ha sido completamente extinguido", declaró Veniamin Kondratiev, gobernador de la región de Krasnodar, en la aplicación de mensajería Telegram.
Tuápse, uno de los principales puertos del sur de Rusia, es un centro de exportación de productos petrolíferos que también gestiona carga seca a granel, como carbón y fertilizantes. Además, alberga una importante refinería de petróleo del mismo nombre propiedad de Rosneft.
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Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética de Rusia, mientras que Estados Unidos, que había mediado en las conversaciones de paz para poner fin al conflicto con Rusia, ha desplazado su atención hacia la guerra con Irán.
Con información de Reuters