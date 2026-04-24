FOTO ARCHIVO: Incendio y humo en la refinería de petróleo de Tuápse, cerca del puerto de Tuápse, Rusia

El incendio ocurrido en el puerto ‌ruso de ‌Tuápse, en el mar Negro, ha sido extinguido, informaron el viernes las autoridades locales, días después de que se desatara ​a raíz ⁠de un ataque con ‌drones ucranianos el ⁠20 de ⁠abril.

"El incendio en la terminal marítima de Tuápse ha sido ⁠completamente extinguido", declaró ​Veniamin Kondratiev, gobernador ‌de la región ‌de Krasnodar, en la ⁠aplicación de mensajería Telegram.

Tuápse, uno de los principales puertos del sur ​de ‌Rusia, es un centro de exportación de productos petrolíferos que también gestiona carga seca ⁠a granel, como carbón y fertilizantes. Además, alberga una importante refinería de petróleo del mismo nombre propiedad de Rosneft.

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Ucrania ha intensificado los ‌ataques contra la infraestructura energética de Rusia, mientras que Estados Unidos, que había mediado en las conversaciones ‌de paz para poner fin al conflicto con Rusia, ‌ha desplazado ⁠su atención hacia la guerra con ​Irán.

Con información de Reuters