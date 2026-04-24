El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló este viernes que se sometió a un tratamiento contra un tumor maligno en la próstata. "Estoy sano", escribió en sus redes. Había sido diagnosticado en diciembre de 2024 tras una cirugía. La intervención salió con éxito y los análisis médicos indicaron que no hubo metástasis.

"1) Estoy sano; 2) Estoy en excelente forma física y 3) Tuve un pequeño problema médico en la próstata que fue tratado por completo. Gracias a Dios, eso ya quedó atrás", escribió Netanyahu en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el mandatario israelí indicó que pidió "retrasar" la publicación de su informe anual de salud para que no genere sospechas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. "Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra, con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel", planteó.

Mancha maligna sin metástasis

También detalló que hace un año y medio había sido sometido a una cirugía y que desde entonces estaba con "seguimiento médico" de rutina. Su examen determinó que se trataba de una etapa "muy temprana de un tumor maligno, sin ninguna propagación ni metástasis".

Los controles habían detectado una pequeña mancha maligna, "de menos de un centímetro". Esta mancha fue tratada y desde entonces desapareció por completo, según un informe difundido por la agecia Xinhua.

La visita de Milei a Netanyahu

Hace pocos días, Milei firmó junto a Netanyahu, los Acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la alianza entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina. La firma fue en Jerusalén, horas antes del encendido de antorchas en el marco del día de la independencia de Israel.

https://www.eldestapeweb.com/politica/israel/milei-firmo-los-acuerdo-de-isaac-junto-a-netanyahu-que-son-2026419165611

Previamente, el Presidente argentino se reunió con su par israelí en Tel Aviv, donde también firmaron un memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad entre ambos países. "Argentina ha tomado iniciativas claras y coherentes con los valores que hoy nos congregan", al firmar el Argentina e Israel. En ese mismo sentido, enfatizó: "Declaramos como organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana", marcando un alineamiento internacional firme frente al terrorismo.