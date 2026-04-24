Ataques israelíes en Líbano y cohetes Hezbolá podrían constituir violación derecho internacional: ONU

Trabajadores limpian un restaurante dañado por un ataque israelí, en medio de un alto el fuego temporal entre Líbano e Israel, en Tiro, Líbano

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró el viernes que ha documentado una serie de ataques contra civiles en zonas pobladas y edificios residenciales del ‌Líbano e Israel que podrían constituir ‌graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

El informe abarca las tres primeras semanas de la última escalada, que comenzó después de que Hezbolá lanzara ataques contra Israel el 2 de marzo, lo que llevó a Israel a responder con una ofensiva militar a gran escala.

Desde entonces, casi 2.500 personas han perdido la vida en el Líbano, según las autoridades libanesas, en medio de desplazamientos generalizados y graves daños a la infraestructura civil.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente estadounidense, Donald Trump, ​anunció el jueves una prórroga ⁠de tres semanas del alto el fuego.

El ejército israelí y Hezbolá no respondieron de ‌inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre el informe.

La Oficina ⁠del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos ⁠Humanos documentó varios casos en los que los ataques israelíes alcanzaron, y en algunos casos destruyeron, edificios residenciales de varios pisos, matando a familias enteras en el Líbano, lo que ⁠puede constituir graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario, dijo el portavoz de la OACDH, Thameen ​Al-Kheetan.

El informe citaba el ejemplo de un ataque israelí el ‌8 de marzo que alcanzó un edificio residencial ‌de varios pisos en la localidad de Sir el-Gharbiyeh, en la provincia de Nabatiyeh. ⁠El ataque causó la muerte de al menos 13 civiles que se encontraban dentro del edificio, entre ellos cinco mujeres, cinco hombres, dos niños y una niña.

La oficina señaló que incidentes como este suscitaron preocupación sobre el cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución ​en los ataques, ‌según el Derecho Internacional Humanitario .

El informe también indicaba que el ACNUDH había constatado que Hezbolá estaba lanzando cohetes no guiados que carecían de la precisión necesaria para alcanzar objetivos militares específicos y que dañaban edificios y otras infraestructuras civiles en Israel, lo que probablemente violaba el Derecho Internacional Humanitario.

Si bien la oficina ⁠señaló que las fuerzas israelíes habían emitido notificaciones, incluidas advertencias generales de evacuación, antes de algunos ataques en el Líbano, identificó casos en los que las advertencias no se emitieron, fueron ineficaces o impidieron que muchos civiles evacuaran de forma segura.

Por otra parte, el ACNUDH también señaló el viernes que los ataques contra periodistas podrían constituir crímenes de guerra si fueran deliberados.

Un ataque israelí el miércoles mató a la periodista libanesa Amal Khalil e hirió a la fotógrafa Zeinab Faraj, que ‌la acompañaba en el sur del Líbano.

Los equipos de rescate, incluida la Cruz Roja Libanesa, se enfrentaron a obstáculos por parte del ejército israelí al intentar llegar hasta ellas, según informó el Ministerio de Sanidad del Líbano.

"Esto incluyó el uso de una granada sónica y fuego real contra una ambulancia, lo que retrasó el acceso al lugar", añadió Al-Kheetan.

El ejército israelí afirmó que ‌las tropas de la Fuerza Aérea israelí atacaron un vehículo y una estructura después de que se identificara a dos vehículos en el sur del Líbano saliendo de una base militar de Hezbolá y ‌cruzando la línea de ⁠defensa avanzada, lo que suponía una amenaza inmediata.

El ejército afirmó que recibió informes de que dos periodistas habían resultado heridos, pero que esto no ​impidió que los equipos de rescate llegaran a la zona. El ejército no ataca deliberadamente a periodistas ni a equipos médicos y el incidente está siendo investigado, añadió.

Con información de Reuters