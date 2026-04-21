A horas del vencimiento del alto el fuego de dos semanas dictado por el presidente Donald Trump, que expira este miércoles por la noche, se mantienen las amenazas cruzadas entre el mandatario norteamericano y la República Islámica de Irán. Luego de que Trump afirmara que Irán negociará en Pakistán o “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”, desde Teherán reiteraron que no negociarán "bajo la amenaza y la fuerza". Sin embargo, desde el gobierno estadounidense mostraron confianza en que las conversaciones de paz con el país persa seguirán adelante en Pakistán. La delegación estadounidense mantiene sus planes de viajar hoy a Islamabad con el vicepresidente, J. D. Vance, a la cabeza. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Vence la tregua entre EE.UU e Irán y crece la presión por un acuerdo de paz en Pakistán
En VIVO - Actualizado hace 6 horas
A horas de que venza el alto el fuego de dos semanas impuesto por Donald Trump, Washington y Teherán mantienen amenazas cruzadas a la espera de nuevas negociaciones en Pakistán.
Hace 7 horas
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona
Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada
En el marco del conflicto en Medio Oriente, Israel anunció la creación de una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa detallado de la zona bajo ocupación militar. Se trata de una franja que las tropas israelíes controlan actualmente y cuya denominación recuerda a la utilizada en Gaza, reforzando la idea de continuidad en la estrategia militar.
Hace 7 horas
Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas europeas y sube el petróleo
Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.
Las bolsas europeas iniciaron la semana con caídas, afectadas por un nuevo aumento de la tensión bélica en Medio Oriente. El foco de preocupación volvió a situarse en el estratégico estrecho de Ormuz, el elemento esencial para destrabar el conflicto desde la perspectiva de los Estados Unidos.
Hace 7 horas
Vicepresidente de EEUU aún no ha partido a Pakistán para las conversaciones con Irán: fuente
Imagen de archivo del vicepresidente de EEUU, JD Vance, saludando al abordar el Air Force Two en Islamabad, Pakistán.
El vicepresidente JD Vance sigue en Estados Unidos y aún no ha partido hacia Pakistán, informó a Reuters una fuente conocedora del asunto, mientras que las perspectivas de una segunda ronda de negociaciones con Irán siguen sin estar claras.
Hace 21 horas
Giro en Hungría: se queda en la CPI y lanzó una dura advertencia a Netanyahu
Orban, el premier húngaro que perdió las elecciones este mes, había decidido abandonar la Corte Penal Internacional en apoyo a su aliado Netanyahu, luego que le dictaran una orden de detención. Magyar, el premier electo, anunció que dará marcha atrás y que su país ejecutará la orden internacional.
13:37 | 20/04/2026
Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas europeas y sube el petróleo
Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.
07:58 | 20/04/2026
Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó: "Nos van a querer matar"
El presidente Javier Milei fue distinguido en Israel con un Doctorado Honoris Causa y una Medalla de Honor, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y defendió el libre mercado.
06:55 | 20/04/2026
Trump dice que podría cerrar un acuerdo esta noche, pero Irán niega negociaciones
El mandatario estadounidense se mostró optimista en una entrevista con Fox News, mientras su vice viaja a Pakistán, país mediador. El canciller iraní, sin embargo, descartó estar dialogando ahora con EE.UU. y le exigió levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz.
15:47 | 19/04/2026
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona
Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada
10:25 | 19/04/2026
Tensión en Ormuz: Trump se apoderó de un barco iraní y Teherán prometió represalias
Según Trump, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán. Irán rechazó más temprano una segunda ronda de negociaciones.
Donald Trump volvió a amenazar a Irán en la previa a la nueva ronda de negociaciones en Pakistán.
19:27 | 18/04/2026
Irán demuestra al mundo que EEUU ya no es todopoderoso
El presidente estadounidense atraviesa el efecto ciénaga: cada movimiento que hace en lugar de liberarlo, lo hunde. Está claro que nada permite ser optimista.
10:31 | 18/04/2026
Trump reaccionó al cierre de Ormuz anunciado por Irán: "No pueden chantajearnos"
El presidente Donald Trump respondió al cierre del estrecho de Ormuz que anunció Irán este sábado, y les advirtió que ellos "no pueden chantajear" al gobierno de los Estados Unidos.
10:15 | 18/04/2026
Iran volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y acusó a EE.UU. de violar el alto al fuego
El gobierno de Teherán decidió volver a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, según lo confirmaron algunas autoridades en las últimas horas.
00:05 | 18/04/2026
Después de la guerra en Irán: por qué la economía ya no será la misma
La guerra en Irán sacude el tablero global y amenaza con un nuevo golpe al bolsillo vía inflación de alimentos y combustibles. La crisis de las cadenas de valor fuerza un mapa de alianzas donde el poder de EE.UU. ya no es total. En este nuevo desorden mundial, se acelera una reconfiguración de ganadores y perdedores que pone en jaque al comercio actual.
11:10 | 17/04/2026
Cae el precio del petróleo luego de la apertura del Estrecho de Ormuz
La cotización del barril de Brent cede 10% y se ubica en la zona de US$89,50.
10:43 | 17/04/2026
A casi 50 días desde los primeros ataques de EE. UU., Irán abrió el Estrecho de Ormuz
Tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Irán como el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron que el estrecho "ya está abierto" hasta el fin del alto al fuego del próximo miércoles.
07:45 | 17/04/2026
Estados Unidos envía su mayor portaviones para evitar un bloqueo iraní
El Comando Central estadounidense afirmó que mantiene vigilancia total sobre los puertos de Irán. En ese contexto, el U.S.S Gerald Ford partió hacia el mar Rojo.
22:14 | 16/04/2026
Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones
Horas después de que Donald Trump anunciara un alto al fuego entre Israel y Líbano, desde Beirut apuntaron contra Tel Aviv y los acusaron de haber violado el alto al fuego hoy mismo.
Beirut bajo fuego israelí en los últimos días.