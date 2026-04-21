Vence la tregua entre EE.UU e Irán y crece la presión por un acuerdo de paz en Pakistán

A horas del vencimiento del alto el fuego de dos semanas dictado por el presidente Donald Trump, que expira este miércoles por la noche, se mantienen las amenazas cruzadas entre el mandatario norteamericano y la República Islámica de Irán. Luego de que Trump afirmara que Irán negociará en Pakistán o “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”, desde Teherán reiteraron que no negociarán "bajo la amenaza y la fuerza". Sin embargo, desde el gobierno estadounidense mostraron confianza en que las conversaciones de paz con el país persa seguirán adelante en Pakistán. La delegación estadounidense mantiene sus planes de viajar hoy a Islamabad con el vicepresidente, J. D. Vance, a la cabeza. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.