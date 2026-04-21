EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

Vence la tregua entre EE.UU e Irán y crece la presión por un acuerdo de paz en Pakistán

En VIVO - Actualizado hace 6 horas

A horas de que venza el alto el fuego de dos semanas impuesto por Donald Trump, Washington y Teherán mantienen amenazas cruzadas a la espera de nuevas negociaciones en Pakistán.

A horas del vencimiento del alto el fuego de dos semanas dictado por el presidente Donald Trump, que expira este miércoles por la noche, se mantienen las amenazas cruzadas entre el mandatario norteamericano y la República Islámica de Irán. Luego de que Trump afirmara que Irán negociará en Pakistán o “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”, desde Teherán reiteraron que no negociarán "bajo la amenaza y la fuerza". Sin embargo, desde el gobierno estadounidense mostraron confianza en que las conversaciones de paz con el país persa seguirán adelante en Pakistán. La delegación estadounidense mantiene sus planes de viajar hoy a Islamabad con el vicepresidente, J. D. Vance, a la cabeza. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente. 

Hace 7 horas

Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona

Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.

Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada

En el marco del conflicto en Medio Oriente, Israel anunció la creación de una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa detallado de la zona bajo ocupación militar. Se trata de una franja que las tropas israelíes controlan actualmente y cuya denominación recuerda a la utilizada en Gaza, reforzando la idea de continuidad en la estrategia militar.  

Leer la nota completa

Hace 7 horas

Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas europeas y sube el petróleo

Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.

Las bolsas europeas iniciaron la semana con caídas, afectadas por un nuevo aumento de la tensión bélica en Medio Oriente. El foco de preocupación volvió a situarse en el estratégico estrecho de Ormuz, el elemento esencial para destrabar el conflicto desde la perspectiva de los Estados Unidos.

Leer la nota completa

Hace 7 horas

Vicepresidente de EEUU aún no ha partido a Pakistán para las conversaciones con Irán: fuente

Imagen de archivo del vicepresidente de EEUU, JD Vance, saludando al abordar el Air Force Two en Islamabad, Pakistán.

El vicepresidente JD Vance sigue en Estados Unidos ‌y aún ‌no ha partido hacia Pakistán, informó a Reuters una fuente conocedora del asunto, mientras que las perspectivas de una segunda ronda de negociaciones con ​Irán siguen ⁠sin estar claras.

Leer la nota completa

Hace 21 horas

Giro en Hungría: se queda en la CPI y lanzó una dura advertencia a Netanyahu

Orban, el premier húngaro que perdió las elecciones este mes, había decidido abandonar la Corte Penal Internacional en apoyo a su aliado Netanyahu, luego que le dictaran una orden de detención. Magyar, el premier electo, anunció que dará marcha atrás y que su país ejecutará la orden internacional.

Leer la nota completa

13:37 | 20/04/2026

Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas europeas y sube el petróleo

Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.

Leer la nota completa

07:58 | 20/04/2026

Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó: "Nos van a querer matar"

El presidente Javier Milei fue distinguido en Israel con un Doctorado Honoris Causa y una Medalla de Honor, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y defendió el libre mercado.

Leer la nota completa

06:55 | 20/04/2026

Trump dice que podría cerrar un acuerdo esta noche, pero Irán niega negociaciones

El mandatario estadounidense se mostró optimista en una entrevista con Fox News, mientras su vice viaja a Pakistán, país mediador. El canciller iraní, sin embargo, descartó estar dialogando ahora con EE.UU. y le exigió levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Leer la nota completa

15:47 | 19/04/2026

Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona

Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.

Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada

Leer la nota completa

10:25 | 19/04/2026

Tensión en Ormuz: Trump se apoderó de un barco iraní y Teherán prometió represalias

Según Trump, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán. Irán rechazó más temprano una segunda ronda de negociaciones. 

Donald Trump volvió a amenazar a Irán en la previa a la nueva ronda de negociaciones en Pakistán.

Leer la nota completa

19:27 | 18/04/2026

Irán demuestra al mundo que EEUU ya no es todopoderoso

El presidente estadounidense atraviesa el efecto ciénaga: cada movimiento que hace en lugar de liberarlo, lo hunde. Está claro que nada permite ser optimista.

Leer la nota completa

10:31 | 18/04/2026

Trump reaccionó al cierre de Ormuz anunciado por Irán: "No pueden chantajearnos"

El presidente Donald Trump respondió al cierre del estrecho de Ormuz que anunció Irán este sábado, y les advirtió que ellos "no pueden chantajear" al gobierno de los Estados Unidos.

Leer la nota completa

10:15 | 18/04/2026

Iran volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y acusó a EE.UU. de violar el alto al fuego

El gobierno de Teherán decidió volver a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, según lo confirmaron algunas autoridades en las últimas horas.

Leer la nota completa

00:05 | 18/04/2026

Después de la guerra en Irán: por qué la economía ya no será la misma

La guerra en Irán sacude el tablero global y amenaza con un nuevo golpe al bolsillo vía inflación de alimentos y combustibles. La crisis de las cadenas de valor fuerza un mapa de alianzas donde el poder de EE.UU. ya no es total. En este nuevo desorden mundial, se acelera una reconfiguración de ganadores y perdedores que pone en jaque al comercio actual.

Leer la nota completa

11:10 | 17/04/2026

Cae el precio del petróleo luego de la apertura del Estrecho de Ormuz

La cotización del barril de Brent cede 10% y se ubica en la zona de US$89,50.

Leer la nota completa

10:43 | 17/04/2026

A casi 50 días desde los primeros ataques de EE. UU., Irán abrió el Estrecho de Ormuz

Tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Irán como el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron que el estrecho "ya está abierto" hasta el fin del alto al fuego del próximo miércoles. 

Leer la nota completa

07:45 | 17/04/2026

Estados Unidos envía su mayor portaviones para evitar un bloqueo iraní

El Comando Central estadounidense afirmó que mantiene vigilancia total sobre los puertos de Irán. En ese contexto, el U.S.S Gerald Ford partió hacia el mar Rojo.

Leer la nota completa

22:14 | 16/04/2026

Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones

Horas después de que Donald Trump anunciara un alto al fuego entre Israel y Líbano, desde Beirut apuntaron contra Tel Aviv y los acusaron de haber violado el alto al fuego hoy mismo. 

Beirut bajo fuego israelí en los últimos días.

Leer la nota completa
Trending
Elecciones 2027
Dante Gebel anunció su decisión en medio de los rumores de candidatura presidencial: "Es un placer"
Las más vistas