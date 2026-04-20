Ante la renovada tensión en Medio Oriente, caen las bolsas europeas y sube el petróleo

Las bolsas europeas iniciaron la semana con caídas, afectadas por un nuevo aumento de la tensión bélica en Medio Oriente. El foco de preocupación volvió a situarse en el estratégico estrecho de Ormuz, el elemento esencial para destrabar el conflicto desde la perspectiva de los Estados Unidos.

En ese marco, los principales mercados del continente operaban en terreno negativo hacia el mediodía del lunes: París y Frankfurt mostraban descensos superiores al 1%, mientras que Londres registraba una baja más leve. Este escenario contrastó con el desempeño positivo de las plazas asiáticas, donde Tokio, Hong Kong y Shanghái cerraron la jornada con ganancias.

Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre. El Merval sube 0,4%, mientras que los ADRs en Nuevas York muestran alzas y bajas sin una tendencia definida. Lo mismo pasa con los bonos de la deuda y el Riesgo País sube a 515 puntos.

En este contexto de incertidumbre, el precio del petróleo volvió a escalar y se aproxima nuevamente a los U$S 100 por barril, impulsado por la falta de definiciones en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El Brent se ubica actualmente en torno a los U$S 95 y mantiene una tendencia alcista, con una suba cercana al 5%. La volatilidad del crudo refleja la inestabilidad en el escenario internacional y las señales contradictorias de ambas partes. Cabe recordar que la semana pasada el barril había llegado a cotizar por debajo de los U$S 85.

Conflicto en Medio Oriente: versiones cruzadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó más nafta al fuego cuando este lunes aseguró que “esta noche” se firmará un acuerdo con Irán en Islamabad, según consignó la señala de noticias Fox News. En la misma línea, el vicepresidente JD Vance y la comitiva estadounidense encargada de las negociaciones de paz arribarán a la capital de Pakistán en las próximas horas, informó el sitio New York Post.

El propio Trump confirmó en una breve entrevista que la delegación ya se encuentra en camino para avanzar en una nueva ronda de diálogo con Irán. Por su parte, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, mantuvo un intercambio con su par pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, sobre la situación regional y cuestiones vinculadas al alto el fuego entre Teherán y Washington, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

A contramano, el portavoz de la Cancillería iraní, Baghaei, declaró este lunes que Irán no tiene previsto participar en las conversaciones por el momento, acusando a Estados Unidos de violar el alto el fuego desde que comenzó.