Vicepresidente de EEUU aún no ha partido a Pakistán para las conversaciones con Irán: fuente

Imagen de archivo del vicepresidente de EEUU, JD Vance, saludando al abordar el Air Force Two en Islamabad, Pakistán.

El vicepresidente JD Vance sigue en Estados Unidos ‌y aún ‌no ha partido hacia Pakistán, informó a Reuters una fuente conocedora del asunto, mientras que las perspectivas de una segunda ronda de negociaciones con ​Irán siguen ⁠sin estar claras.

El presidente ‌Donald Trump había dicho ⁠que enviaría una ⁠delegación estadounidense a Pakistán para mantener más conversaciones antes de que ⁠expire el alto el ​fuego en los ‌próximos días.

Irán está considerando ‌asistir a las conversaciones de ⁠paz, informó el lunes a Reuters un alto funcionario iraní, pero aún no ​se ‌ha tomado ninguna decisión.

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No estaba claro si otros miembros de la delegación estadounidense estaban de camino o ⁠ya se encontraban en Islamabad para las conversaciones.

El New York Post había informado de que Vance, el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff y ‌el yerno de Trump, Jared Kushner, se dirigían a las conversaciones. Los tres participaron en una primera ronda para poner fin ‌a las hostilidades que comenzaron con los ataques de Estados Unidos ‌e ⁠Israel contra Irán el 28 de febrero.

Con información de Reuters