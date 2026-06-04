La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, celebró que el pacto para un alto el fuego entre Israel y Líbano represente una oportunidad para el cese de las hostilidades. Sin embargo, advirtió que el reciente ataque contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) —que dejó un "casco azul" serbio muerto y dos españoles heridos— evidencia la "naturaleza precaria" de lo acordado.

La jefa de la diplomacia europea se refirió de este modo al entendimiento alcanzado entre Líbano e Israel para suspender los combates, un pacto que quedó supeditado al cese total de los ataques de la milicia chií Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros del sector sur del río Litani.

"El último alto el fuego ofrece una oportunidad para prevenir un retorno a hostilidades a gran escala", se congratuló Kallas, aunque de inmediato señaló que la muerte de personal de la ONU y los enfrentamientos continuos demuestran la fragilidad de la situación. Ante este panorama, la funcionaria estonia defendió la necesidad de fortalecer al Estado libanés, empoderar sus instituciones y restaurar su monopolio sobre el uso de la fuerza para reducir la amenaza miliciana.

Para respaldar este proceso, la Unión Europea aprobó el desembolso de 100 millones de euros destinados a reforzar las capacidades de defensa de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL). El objetivo de los fondos es permitir que el ejército regular local pueda vigilar, controlar y garantizar la seguridad del territorio, manteniendo el control estatal de las armas y asegurando la protección de los civiles.

Condena internacional y exigencia a las partes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre la situación y condenó de forma absoluta el ataque sufrido por la misión de paz de la ONU, luego de que se registraran cuatro impactos de mortero contra la base española Miguel de Cervantes en Marjayún. España mantiene desplegados más de 600 soldados en la FINUL.

"Esperamos que todas las partes cumplan íntegramente el alto al fuego anunciado y que las hostilidades terminen", sostuvo Sánchez, quien enfatizó que la paz es el único futuro posible para la región. En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, trasladó sus condolencias formales al Gobierno de Serbia por la baja sufrida en el contingente.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sumó el apoyo de su país a la tregua y reiteró la total disponibilidad de Roma para colaborar en el fortalecimiento de las instituciones oficiales libanesas. No obstante, Tajani lanzó una advertencia equilibrada para sostener el proceso diplomático: remarcó que Hezbolá debe interrumpir por completo cualquier acción militar, pero aclaró que "también Israel debe renunciar de forma definitiva a una escalada militar", concluyendo que la diplomacia es el único camino viable hacia la paz duradera.

Con información de EuropaPress.