Más inflación, comida carísima y crisis financiera: la situación del estrecho de Ormuz suma más incertidumbre

El estrecho de Ormuz sigue bajo el asedio de las tropas del ejército de los Estados Unidos en medio de un proceso de negociaciones y supuesta tregua con Irán que fue extendido unilateralmente por Donald Trump. ¿Qué podría suceder a nivel global si se extendiese este conflicto bélico? Los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) hablan de un incremento de la inseguridad alimentaria que podría sumar más de 45 millones de personas a un escenario de hambre; el FMI advierte por un incremento de la inflación a nivel global y el CEO de BlackRock, Larry Fink vaticina un barril de petróleo más cercano a los 150 dólares, en caso de extenderse el conflicto.

En su informe Perspectivas para la Economía Global, el FMI sostuvo en la previa de las reuniones de primavera que, de extenderse el conflicto bélico en Oriente Medio, se proyecta una desaceleración del crecimiento mundial hasta el 3,1% en 2026 y el 3,2% en 2027.

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“Para 2026 se proyecta un leve aumento de la inflación general, que volvería a descender en 2027. Se prevé que la desaceleración del crecimiento y el aumento de la inflación sean especialmente pronunciados en las economías de mercados emergentes y en desarrollo”, indicó el informe difundido en el marco de la reunión de primavera del FMI realizada en Washington. Para el caso de la Argentina, el recorte del crecimiento fue de medio punto porcentual.

El aumento de la inflación global está asociado a la posible disparada en el precio de los alimentos, sobre todo por el incremento de los costos de producción asociado a los fertilizantes, utilizados para la producción a gran escala.

Los fertilizantes dependen de tres nutrientes fundamentales: nitrógeno, fósforo y potasio. Los fertilizantes nitrogenados, como amoníaco y urea, son producidos a partir del gas natural. El fósforo depende en cambio del azufre, subproducto de la refinación de petróleo y gas utilizado para transformar la roca fosfática en fertilizante.

“Aquí es donde la crisis de Ormuz se convierte en crisis de la comida. Los ataques a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Irán y Catar de la semana pasada han obligado a QatarEnergy a detener la producción en uno de los mayores complejos mundiales de urea”, escribió Guglielmo Gallone para Vatican News.

El aumento de los precios de los alimentos se traducirá en un incremento de la inseguridad alimentaria planetaria, aunque con mayor incidencia para los países que se encuentren en las cercanías del conflicto bélico. Hambre en el mundo.

“La inseguridad alimentaria afecta a otros 45 millones de personas debido a los problemas de transporte, lo que eleva el número total de personas que padecen hambre a más de 360 millones, y el problema podría empeorar con el tiempo debido al aumento de los precios de los fertilizantes”, sostuvo Kristalina Georgieva, número 1 del FMI.

Impactos varios

La titular del FMI marcó varios impactos globales asociados a la continuidad del conflicto bélico entre los Estados Unidos e Irán. El primero tiene que ver con los precios y la escasez de suministros, de ahí el impacto en la inflación.

“Aquí se muestra la distribución de las previsiones de inflación a corto plazo para EE.UU. Observen cómo la curva se ha desplazado hacia la derecha, lo que indica mayores expectativas de inflación a corto plazo. Y aquí está la curva para la zona euro; también se desplaza hacia la derecha y se ensancha, lo que indica mayor incertidumbre. Afortunadamente, las expectativas a largo plazo no se han movido, lo cual es muy positivo e importante”, sostuvo Georgieva. La expectativa es de un conflicto que no se prolongue en el tiempo. Pero esa visión, ante la inestabilidad de Trump, podría fallar.

Para Georgieva, el otro impacto tiene que ver con las condiciones financieras. “Por suerte hubo un endurecimiento ordenado de las condiciones financieras. Los precios de las acciones se ajustaron; y el dólar se apreció. Y ahora observamos cierta relajación”, agregó. Todo pende de un hilo.

El petróleo por las nubes

Por el estrecho de Ormuz circula el 21% del petróleo líquido mundial. Son cerca de 21 millones de barriles diarios. Además, lo cruzan 52.000 buques al año. ¿Qué pasará si se extiende el conflicto? Algunos informes privados de bancos americanos y europeos como Citigroup, JP Morgan y Barclays estiman que los precios del barril de petróleo podrían subir hasta unos 130 dólares en caso de que el tráfico en el Estrecho de Ormuz sigua interrumpido durante otro mes.

El Ciigroup calculó las pérdidas de inventarios globales de crudo y subproductos derivadas de la guerra de Estados Unidos contra Irán podrían alcanzar un estimado de 1,3 billones de barriles.

Hace menos de un mes, el CEO de BlackRock, Larry Fink, fue más allá y vaticinó un barril de crudo entorno a los 150 dólares.

"Si cesa la guerra, pero Irán sigue siendo una amenaza para el comercio, para el estrecho de Ormuz y para la coexistencia pacífica de la región del CCG, entonces diría que podríamos tener años con precios del petróleo superiores a los 100 dólares, cercanos a los 150, lo que tendría profundas repercusiones en la economía", declaró Fink en el podcast Big Boss Interview de la BBC.