Trump anunció una extensión del alto al fuego sin fecha, pero mantiene el bloqueo

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la tarde de este martes una extensión unilateral del alto al fuego con Irán, a horas de que se venza lo acordado dos semanas atrás. Según publicó Trump, otra vez habría sido un pedido de los negociadores pakistaníes y aseguró que esta extensión no tiene fecha sino que será hasta que Irán "presente la propuesta". Hasta ahora no hay respuesta iraní.

El mensaje de Trump llegó en medio de retóricas de escalada. Después de que Estados Unidos bloqueara el extrecho de Ormuz una vez que Irán lo liberó, capturó un buque carguero persa y Teherán atacó con drones. A su vez, en declaraciones públicas ambos protagonistas del conflicto anunciaron que habían usado las dos semanas de tregua para reabastecerse de insumos para una nueva etapa de la guerra.

Posteo de Donald Trump en Truth Social

Según el texto publicado por Trump, fue el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán quien le pidió suspender el ataque a Irán hasta que "sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada". Sin embargo, aseguró que mantendrá el bloqueo en el estrecho de Ormuz, lo que deja al comercio internacional que usa ese pasaje en el mismo punto muerto en el que está desde el último fin de semana.

Los movimientos antes del anuncio de Trump

Durante todo el martes tanto el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance como el negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf y jefe del parlamento persa estuvieron esperando una señal de paz para viajar a Islamabad, capital de Pakistián. Minutos después del anuncio de Trump, el diario estadounidense Axios afirmó que Vance postergó su viaje a medio oriente indefinidamente.

Hoy Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril. Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.