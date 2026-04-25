Aterciopelados: 30 años de "La Pipa de la Paz" y el milagro de la coherencia en el rock latino

Aterciopelados tocará en Vorterix (Foto: gentileza prensa)

A tres décadas de un hito que cambió la historia del rock colombiano y regional, Aterciopelados se prepara para reencontrarse con el público argentino. En una charla íntima con El Destape, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago repasaron el legado de La Pipa de la Paz, un disco que no solo los llevó a grabar en los estudios de Londres bajo la producción del legendario Phil Manzanera , sino que los convirtió en los primeros artistas de su país en ser nominados a los premios Grammy anglo.

"Eran los momentos dorados de la industria, con presupuestos altísimos", recuerda Andrea con un toque de nostalgia sobre aquella expedición europea que nació tras compartir giras con Soda Stereo y Héroes del Silencio. Aquella exposición global los transformó en "héroes" nacionales; Echeverri relata entre risas que en Bogotá "te subías al taxi y no te cobraban" debido al orgullo que generaba su éxito internacional.

Rebeldes con causa: la receta de la independencia

A diferencia de otras bandas que sucumbieron a las presiones de las discográficas para alcanzar el "crossover" definitivo, Aterciopelados mantuvo una postura firme. Héctor Buitrago, con su bagaje en el hardcore punk de La Pestilencia, asegura que siempre quisieron "hacer las cosas a nuestra manera". Andrea refuerza esta idea mencionando que la madurez fue clave: "Ya teníamos 25 años... yo ya había leído a Simone de Beauvoir, no iba a entrar tan fácil al molde".

Esa "terquedad" les permitió ser pioneros en temáticas que hoy dominan la agenda cultural, como el feminismo y el ambientalismo, mucho antes de que fueran tendencia. Canciones como Cosita Seria o La Pipa de la Paz siguen resonando por su mensaje de identidad y unidad latinoamericana, defendiendo lo ancestral frente a un mundo que, según Héctor, atraviesa momentos sumamente retadores.

El regreso a Buenos Aires y lo que viene

Tras tres años de ausencia, la banda regresa a la capital argentina con la expectativa de generar esa conexión emocional que siempre los une al público local. El show promete ser un recorrido por sus clásicos infaltables, fragmentos de La Pipa de la Paz y material de su reciente álbum alternativo Genes Rebeldes, que los volvió a posicionar en los premios Grammy de forma independiente.

Además, el pasado 6 de marzo lanzaron un nuevo single titulado La Teta Pirata, manteniendo viva la llama de una banda que, en palabras de Andrea, se siente orgullosa de seguir siendo "obrera del rock".

Cómo conseguir entradas para el show en Buenos Aires

El esperado concierto de Aterciopelados en Buenos Aires tendrá lugar el próximo 26 de abril en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA). Los fanáticos pueden adquirir sus tickets a través de AllAccess.