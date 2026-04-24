Un nuevo hecho de violencia escolar aumenta la preocupación en todo el país por la escalada de casos. Este jueves un adolescente fue apuñalado por otro joven a la salida de un colegio, en la ciudad capital rionegrina de Viedma. El episodio generó un fuerte despliegue policial y derivó en la demora de tres personas, de las cuales dos son menores de edad.

Todo comenzó cuando la víctima salió del colegio. Según reconstruyeron las autoridades, el adolescente fue interceptado por un grupo de jóvenes y en ese contexto se desató una pelea entre todos, en plena vía pública. Durante la confrontación, uno de los agresores, de 15 años, lo hirió con un arma blanca.

Tras el ataque, varios efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en la zona montaron un operativo cerrojo que permitió localizar a los sospechosos a unas pocas cuadras del lugar.

El operativo que logró controlar la situación

Tras el operativo cerrojo improvisado que permitió controlar la situación, fueron demoradas tres personas. Se trata de dos menores de edad y de un joven de 19 años, quien fue trasladado a una comisaría para la verificación de antecedentes.

La Policía de Río Negro aclaró que el hecho no ocurrió dentro del establecimiento educativo, sino en una zona céntrica de la ciudad de Viedma. También informaron que los presuntos implicados no tendrían vínculo directo con la institución.

El estudiante que resultó herido recibió asistencia médica en el lugar y después fue trasladado junto a su padre al Hospital Zatti. Los profesionales confirmaron allí que la lesión no alcanzó la gravedad y que el joven se encuentra fuera de peligro.

Cómo sigue la investigación para esclarecer cómo se dieron los hechos

La Fiscalía de Viedma continúa avanzando en este momento con la investigación, para esclarecer cómo fue que se originó el conflicto entre los adolescentes. De acuerdo a las medidas dispuestas, se están analizando imágenes de las cámaras de seguridad del sistema 911 y de las viviendas cercanas, además de la toma de testimonios a los testigos de los hechos.

El adolescente señalado como autor del ataque quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el chico es inimputable por su edad, ya que tiene menos de 16 años.

Mientras las autoridades intentan determinar las circunstancias que desencadenaron en la agresión, la causa sigue en etapa de investigación.