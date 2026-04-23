Inundados por la desidia de Zdero: reportan más de 500 familias afectadas por el temporal

Durante las últimas horas del fin de semana y del lunes, un temporal azotó a la provincia del Chaco con lluvias intensas en gran parte del territorio provincial, que superaron ampliamente los 100 milímetros en muchas localidades del sudoeste. Este miércoles, el municipio de General Bruguez del departamento de Presidente Hayes, informó que más de 500 familias están afectadas en zona del bajo Chaco: reportaron caminos intransitables, viviendas bajo agua y faltante suministros básicos.

Según el intendente de la localidad, Omar Cabanellas, hay cerca de 150 kilómetros afectados por el desborde del río Pilcomayo. Varias familias se encuentran aisladas y necesitan alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas."Las dos últimas lluvias fueron muy copiosas en la zona e hicieron que el río desborde en solo ocho días. En este sector tenemos unas 500 familias, pero las partes más afectdas sería unos 150 kilómetros entre Oligorio Talavera hasta Fortín Cavo Cano", aseguró Cabanellas, en una entrevista con la 1000 AM.

En ese sentido, afirmó que casi todas las localidades del departamento están afectadas por las inundaciones: desde el Galileo del río Negro, distrito de José Falcón y toda la vera del río Pilcomayo, hasta Fortín Caballero, ubicadas en Teniente Esteban Martínez. “Estamos planificando la asistencia a las personas aisladas mediante helicópteros. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se está poniendo en campaña y creemos que entre esta tarde y mañana ya van a estar asistiendo a la gente”, expresó

Ante la escasez de recursos, el gobernador Leandro Zdero confirmó la solicitud de asistencia urgente al gobierno de Javier Milei para brindar respuestas a las familias damnificadas. En ese marco, Nación confirmó el envío de artículos de primera necesidad destinados a las zonas afectadas que se trabajarán en su distribución de manera coordinada, a través de todas las áreas estatales en articulación con la secretaría de coordinación de Gabinete, a cargo de Carolina Meiriño

Inundaciones en Chaco: otras zonas afectadas por el temporal

Desde el Frente Nacional Campesino plantean que es grave lo que se vive en Pozo del Gato y parajes aledaños (municipio El Sauzalito, departamento General Güemes). Indican que la zona está “aislada como consecuencia del desborde del río Bermejito y las copiosas lluvias registradas en la zona”. Describe que, en las últimas dos semanas, están “intransitables los caminos de acceso y comunicación con los centros urbanos como El Sauzalito; Comandancia Frías; Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza”.

A su vez, precisaron que el puente de Pozo del Gato está “intransitable por la inundación, producto de la crecida del río Bermejito; es de fundamental importancia porque comunica con las localidades de Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya” y las rutas que comunica el paraje con Misión Nueva Pompeya y con Güemes, la que va a El Sauzalito y a Comandancia Frias, por La Fortuna, están “intransitables por las lluvias caídas y la falta de mantenimiento”.

“La población está sufriendo muchos daños por las pérdidas en la producción, los atrasos en la actividad educativas, la falta de medicamentos y la imposibilidad de continuar con las actividades económicas”, agrega el texto del comunicado que pide asistencia con “chalanas, medicamentos, mercaderías, forrajes y kits veterinario”.