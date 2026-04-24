DeepSeek presenta un nuevo modelo de IA diseñado para funcionar con chips de Huawei

FOTO DE ARCHIVO: DeepSeek de China entrenó su modelo de IA en el mejor chip de Nvidia a pesar de la prohibición estadounidense, según un funcionario.

Por Eduardo Baptista, Ethan Wang ​y Che Pan

PEKÍN, 24 abr (Reuters) - DeepSeek, la empresa emergente china cuyo modelo de IA de bajo costo sorprendió al mundo el año pasado, presentó el ‌viernes un avance de un ‌nuevo y muy esperado modelo adaptado a la tecnología de chips de Huawei, lo que pone de relieve la creciente autosuficiencia de China en el sector.

La versión Pro del nuevo modelo supera a otros modelos de código abierto en pruebas de rendimiento sobre conocimientos generales, solo por detrás del Gemini-Pro-3.1 de código cerrado de Google, según DeepSeek.

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La estrecha colaboración con Huawei en el nuevo modelo, el V4, ​contrasta con la dependencia ⁠que DeepSeek tenía anteriormente de los chips de Nvidia.

"Esto es muy importante ‌para la industria de la IA en China (...) Los chips Ascend ⁠de Huawei son la mejor alternativa nacional a ⁠Nvidia, y el hecho de que sean compatibles con DeepSeek V4 demuestra que los principales modelos de IA chinos ahora pueden ejecutarse en hardware chino", dijo He ⁠Hui, director de investigación de semiconductores de la consultora Omdia.

La mayoría de ​los principales modelos de IA se entrenan y ejecutan ‌en chips fabricados por Nvidia. Huawei dijo ‌que sus chips se utilizaron en parte del proceso de entrenamiento del ⁠V4.

El giro de DeepSeek subraya las preocupaciones planteadas por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y otros, de que la empresa estadounidense corre el riesgo de perder su ecosistema de desarrolladores en China debido a los controles de exportación ​de Estados ‌Unidos y al impulso de Pekín hacia la autosuficiencia.

"El día que DeepSeek salga primero en Huawei, será un resultado terrible para nuestra nación", afirmó Huang en una entrevista en el podcast Dwarkesh este mes.

ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE HUAWEI Y DEEPSEEK

DeepSeek ha sido a menudo objeto de acusaciones por ⁠parte de Washington y de sus rivales estadounidenses de que su éxito se debe en gran medida al uso indebido de los conocimientos técnicos de Estados Unidos, y el lanzamiento del viernes se produce un día después de que la Casa Blanca acusó a China de robar la propiedad intelectual de los laboratorios de IA estadounidenses a escala industrial.

No estaba claro, sin embargo, si el asunto es lo suficientemente grave como ‌para tensar las relaciones antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pekín el próximo mes para reunirse con el líder chino, Xi Jinping.

Por su parte, DeepSeek ha reconocido el uso de chips de Nvidia, pero no ha comentado si esos chips concretos estaban sujetos a prohibiciones de exportación. También ha afirmado ‌que no ha utilizado intencionadamente datos sintéticos generados por OpenAI.

Washington comenzó a restringir el acceso de China a los chips avanzados de IA fabricados por empresas estadounidenses en 2022 ‌y, desde entonces, Pekín ⁠ha acelerado sus esfuerzos para lograr la autosuficiencia tecnológica.

Huawei afirmó que había colaborado estrechamente con DeepSeek para que los nuevos modelos ​V4 pudieran funcionar en toda su gama de sistemas Ascend de alto rendimiento.

Con información de Reuters