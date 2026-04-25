Así es Bandi, el éxito de Netflix que nadie vio venir

De sólo ocho capítulos y recientemente estrenada en Netflix, la serie Bandi se convirtió en una de las sorpresas del catálogo global por su tono crudo y su enfoque centrado en los vínculos familiares atravesados por la marginalidad.

Creada por Éric Rochant, la producción francesa se instala en el terreno del drama criminal para contar una historia que, aunque ficticia, se apoya en problemáticas sociales reconocibles.

Elogiada como una de las sensaciones del año, alcanzando el Top N° 1 en 27 países, Bandi detenta de 6,3 puntos sobre 10 en IMDb, además de posicionarse entre las 113 primeras tendencias globales.

¿De qué se trata Bandi?

La trama se sitúa en Martinica, un territorio francés del Caribe, y sigue a los once hermanos Lafleur, de entre 7 y 23 años, que quedan huérfanos tras la muerte de su madre, el pilar económico y emocional de la familia. A partir de ese hecho, la serie construye un relato de supervivencia cuyo objetivo principal es evitar la separación del grupo, una amenaza constante ante la posible intervención de los servicios sociales.

Sin la presencia de adultos que los guíen y en un contexto de precariedad económica, los hermanos deben reorganizar sus roles y asumir responsabilidades que exceden su edad. En ese proceso, algunos optan por caminos legales, mientras que otros se ven empujados hacia el delito (especialmente el narcotráfico) como una forma de sostener a la familia. La producción plantea así un conflicto central entre moralidad y necesidad, donde cada decisión tiene consecuencias profundas.

Uno de los ejes narrativos más fuertes de Bandi es esa tensión interna. Los personajes no responden a arquetipos simples, sino que reflejan distintas formas de reaccionar ante la adversidad. Desde quienes intentan mantener cierta ética hasta quienes abrazan el crimen como única salida posible.

Ficha técnica de Bandi