El Gobierno flexibilizó el mercado eléctrico mayorista por la suba del combustible

La Secretaría de Energía flexibilizó el esquema regulatorio del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para adaptarlo a la volatilidad internacional en el abastecimiento de combustibles y eliminó penalidades que pesaban sobre las centrales térmicas cuando no contaban con el combustible previamente declarado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 99/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

Los cambios se incorporan al régimen de “Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva”, aprobado en 2025 como marco para reorganizar el sistema eléctrico hacia un esquema con mayor competencia, señales de precios más transparentes y menor centralización en la gestión de combustibles.

Según explicó el Gobierno, el contexto internacional marcado por conflictos bélicos, tensiones geopolíticas, problemas logísticos y subas en costos de transporte generó fuertes oscilaciones en los precios y disponibilidad de gas natural, GNL, gasoil y fuel oil utilizados para generar electricidad. Frente a ese escenario, se consideró necesario ajustar las reglas vigentes.

El principal cambio es la eliminación del mecanismo denominado Deliver or Pay (DOP), que obligaba a las generadoras a pagar penalidades si no disponían del combustible comprometido para operar. La Secretaría de Energía argumentó que ese esquema podía producir “sobrepenalizaciones” ante contingencias externas o ajenas a las empresas, como demoras logísticas o restricciones de abastecimiento.

Con la modificación, el Ejecutivo busca mejorar la correspondencia entre los costos reales enfrentados por las usinas, su disponibilidad efectiva y la remuneración percibida, además de evitar incentivos conservadores en la declaración de combustible.

En paralelo, la resolución incorpora nuevas previsiones para el recupero de costos de combustibles y despacho, con el objetivo de que el sistema tenga mayor capacidad de reacción ante situaciones extraordinarias que alteren el suministro energético.

La norma instruye a CAMMESA, administradora del mercado eléctrico, a implementar las medidas técnicas, operativas y administrativas necesarias para aplicar los cambios.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a sostener la continuidad operativa del sistema, reducir distorsiones en la formación de precios y dar mayor previsibilidad económica a los generadores durante la transición hacia un mercado eléctrico más descentralizado y competitivo.

El petróleo volvió a superar los 100 dólares el barril

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, superó una vez más la barrera de los 100 dólares por barril el último miércoles, con un incremento diario del 3,3%, hasta marcar los 101,80 dólares, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara en las últimas horas dos buques en el estrecho de Ormuz, al tiempo que Trump anunció que extiende el alto el fuego hasta que las autoridades del país persa presenten una propuesta.

Por su parte, el precio de barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subió un 3,8% y se situaba en los 93,15 dólares por barril. Asimismo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situó en los 43,65 euros por megavatio/hora (MWh), un 4,1% menos.

El Brent supera por primera vez los 100 dólares tras el desplome de su precio --superior al 10%-- registrado el pasado viernes después de que las autoridades iraníes anunciaran la reapertura del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego pactado en el Líbano.

Sin embargo, los desencuentros entre Estados Unidos e Irán durante los últimos días provocaron el repunte de los precios energéticos sin que por ahora las negociaciones entre ambos países se hayan retomado.