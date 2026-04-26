Estaba a nada de firmar: se frenó la incorporación del “Colo” Barco al Chelsea

Un cambio de último momento en el conjunto inglés frenó la llegada del volante argentino, que seguramente irá al Mundial.

En la previa del Mundial, se conoció que Valentín Barco está con los días contados dentro del plantel de Racing de Estrasburgo de Francia debido a que demuestra una enorme calidad que rápidamente provocó varios intereses. Uno de los interesados era el Chelsea, que estaba comenzando los primeros movimientos para quedarse con el pase del volante, pero todo cambió de gran manera a partir de un comunicado que llegó desde Londres.

“Nico Paz y Valentín Barco están en un gran momento y eso siempre es positivo a la hora de elegir. Obviamente, después la lista se acorta, pero es bueno tener mucho material de donde sacar. Es sangre nueva, necesitamos de esa energía”, expresó hace unos días Roberto Ayala cuando le consultaron sobre las sorpresas. Una declaración que invita a pensar que el “Colo” estará dentro de la lista de Argentina para el Mundial.

Esto provocó que rápidamente se intensifique el interés del Chelsea, que al momento de negociar con el Racing de Estrasburgo dispone de ciertas facilidades, debido a que comparten el mismo grupo empresario que los administra. Solo resta un llamado para que la operación se termine de concretar. Sin embargo, la noticia de que Liam Rosenior fue despedido de su cargo provocó que todo quede en pausa y que Valentín Barco por ahora siga en Francia.

“El Chelsea Football Club ha separado hoy del entrenador principal Liam Rosenior. Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y actuaciones recientes han caído por debajo de los estándares necesarios y todavía queda mucho más por jugar esta temporada”, expresa el comunicado que el club le puso fin a un ciclo que acumulaba siete derrotas en ocho partidos.

Hay que recordar que el interés de contratar a Valentín Barco nacía de parte de Liam Rosenior, que antes de asumir como DT del conjunto de Londres era la cabeza de grupo del Racing de Estrasburgo. El profesional fue el encargado de sacar al argentino de la zona del lateral y subirlo unos metros en el campo de juego porque entendía que disponía de mejores cualidades ofensivas, pero no así en lo defensivo.

¿Enzo Fernández puede irse?

La decisión de remover a Liam Rosenior del cargo de entrenador es algo que va a generar varias consecuencias con el correr de las semanas. Una de ellas impactará en la continuidad o no de Enzo Fernández dentro del plantel del Chelsea. Los rumores hablan de que está en la mira del Real Madrid, Manchester City y el PSG. Los tres disponen de los 100 millones de euros que piden desde Londres por el volante argentino.

No obstante, hay un detalle que lo puede cambiar todo. “El nuevo entrenador de Chelsea será clave para ver si Enzo Fernández decide quedarse o pide salir en el mercado”, expresó el periodista Fabrizio Romano. “Desde diciembre su representación intenta acordar un nuevo contrato con aumento de salario”, agregó.

De momento, no hay grandes precisiones sobre quién podría llegar a ser el entrenador del Chelsea en la próxima temporada. Esto es producto de que los directivos se van a tomar unos días con el fin de analizar y encontrar al mejor candidato. Se mencionó la posibilidad de que José Mourinho regrese, pero dispone de contrato vigente en el Benfica y pareciera poco probable que decida romperlo.