Chelsea despide a entrenador Rosenior en medio de su peor sequía goleadora en 114 años

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, luce abatido tras el partido por la Premier League ante Brighton & Hove Albion

​El Chelsea destituyó el miércoles al entrenador Liam Rosenior tras una ‌racha catastrófica ‌que ha dejado las esperanzas del club londinense de clasificarse para la Liga de Campeones pendiendo de un hilo, mientras sufre su peor sequía goleadora en más de ​un siglo.

Rosenior duró ⁠menos de cuatro meses en ‌el cargo tras su ⁠nombramiento en enero después ⁠de la marcha de Enzo Maresca, convirtiéndose en la última víctima de la ⁠turbulenta temporada del Chelsea, ​con siete derrotas en sus ‌últimos ocho partidos ‌en todas las competiciones.

El despido de ⁠Rosenior se produjo un día después de la humillante derrota 3-0 ante el Brighton & Hove Albion, ​que ‌permitió al club sureño superar al Chelsea y situarse en la sexta posición en la tabla. Chelsea se encuentra ahora ⁠a siete puntos del Liverpool, quinto clasificado, que tiene un partido menos.

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"El Chelsea Football Club se ha despedido hoy del entrenador Liam Rosenior", señaló el club en un comunicado.

"No ha ‌sido una decisión que el club haya tomado a la ligera, pero los resultados y el rendimiento recientes han estado por debajo de los ‌estándares necesarios, cuando aún queda mucho por disputar esta temporada", agregó.

El club ha ‌anunciado que ⁠Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador ​interino hasta el final de la temporada.

Con información de Reuters